https://arabic.sputniknews.com/20220504/إثيوبيا-تعلن-إحباط-هجمات-كانت-ستؤدي-إلى-نتائج-مدمرة-في-سد-النهضة-1061844045.html
إثيوبيا تعلن إحباط هجمات كانت ستؤدي إلى نتائج مدمرة في سد النهضة
إثيوبيا تعلن إحباط هجمات كانت ستؤدي إلى نتائج مدمرة في سد النهضة
أعلنت إثيوبيا إحباط هجمات إلكترونية استهدفت سد النهضة، مشيرة إلى أنها "كانت ستؤدي إلى نتائج مدمرة إذا نجحت". 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T13:07+0000
2022-05-04T13:07+0000
2022-05-04T13:07+0000
أخبار إثيوبيا
أخبار سد النهضة الإثيوبي
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1046783482_0:1:1481:834_1920x0_80_0_0_b259c416d7cd5c4f9cc5cdaa25dbaa06.jpg
وقال المدير العام لوكالة أمن شبكات المعلومات في إثيوبيا، الدكتور شوميتي غيزاو، لوكالة "فانا"، إن هذه الهجمات كانت تستهدف سد النهضة والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد.وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية التي تم إحباطها استهدفت 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية.وتوقع المسؤول الإثيوبي أن الهجمات الإلكترونية ضد سد النهضة قد تزداد في المستقبل، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ الأمن السيبراني المنسق لحماية إنشاء وإدارة أعمال السد. كما دعا جميع المؤسسات إلى اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية اللازمة ضد مثل هذه الهجمات.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/خبير-توليد-الكهرباء-من-سد-النهضة-سيفرغ-مياه-التخزين-الثاني-بأكمله-لمصر-والسودان-1058899298.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/09/1046783482_185:0:1297:834_1920x0_80_0_0_0d6b02f58a601a74eddce69ad4e0e919.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إثيوبيا, أخبار سد النهضة الإثيوبي, العالم, أخبار العالم الآن
إثيوبيا تعلن إحباط هجمات كانت ستؤدي إلى نتائج مدمرة في سد النهضة
تابعنا عبر
أعلنت إثيوبيا إحباط هجمات إلكترونية استهدفت سد النهضة، مشيرة إلى أنها "كانت ستؤدي إلى نتائج مدمرة إذا نجحت".
وقال المدير العام لوكالة أمن شبكات المعلومات في إثيوبيا، الدكتور شوميتي غيزاو، لوكالة "فانا"
، إن هذه الهجمات كانت تستهدف سد النهضة والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد.
وأوضح أن الهجمات الإلكترونية كانت بعنوان "حرب الهرم الأسود".
وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية التي تم إحباطها استهدفت 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية.
وتوقع المسؤول الإثيوبي أن الهجمات الإلكترونية ضد سد النهضة
قد تزداد في المستقبل، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ الأمن السيبراني المنسق لحماية إنشاء وإدارة أعمال السد.
وفقا له، كانت الهجمات الإلكترونية الأخيرة ستؤدي إلى نتائج مدمرة فيما لو نجحت.
كما دعا جميع المؤسسات إلى اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية اللازمة ضد مثل هذه الهجمات.