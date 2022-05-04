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إثيوبيا تعلن إحباط هجمات كانت ستؤدي إلى نتائج مدمرة في سد النهضة
إثيوبيا تعلن إحباط هجمات كانت ستؤدي إلى نتائج مدمرة في سد النهضة
أعلنت إثيوبيا إحباط هجمات إلكترونية استهدفت سد النهضة، مشيرة إلى أنها "كانت ستؤدي إلى نتائج مدمرة إذا نجحت". 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T13:07+0000
2022-05-04T13:07+0000
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وقال المدير العام لوكالة أمن شبكات المعلومات في إثيوبيا، الدكتور شوميتي غيزاو، لوكالة "فانا"، إن هذه الهجمات كانت تستهدف سد النهضة والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد.وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية التي تم إحباطها استهدفت 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية.وتوقع المسؤول الإثيوبي أن الهجمات الإلكترونية ضد سد النهضة قد تزداد في المستقبل، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ الأمن السيبراني المنسق لحماية إنشاء وإدارة أعمال السد. كما دعا جميع المؤسسات إلى اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية اللازمة ضد مثل هذه الهجمات.
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إثيوبيا تعلن إحباط هجمات كانت ستؤدي إلى نتائج مدمرة في سد النهضة

13:07 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / -سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020
سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / -
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أعلنت إثيوبيا إحباط هجمات إلكترونية استهدفت سد النهضة، مشيرة إلى أنها "كانت ستؤدي إلى نتائج مدمرة إذا نجحت".
وقال المدير العام لوكالة أمن شبكات المعلومات في إثيوبيا، الدكتور شوميتي غيزاو، لوكالة "فانا"، إن هذه الهجمات كانت تستهدف سد النهضة والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد.
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وأوضح أن الهجمات الإلكترونية كانت بعنوان "حرب الهرم الأسود".
وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية التي تم إحباطها استهدفت 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية.
وتوقع المسؤول الإثيوبي أن الهجمات الإلكترونية ضد سد النهضة قد تزداد في المستقبل، لافتا إلى أنه يتم تنفيذ الأمن السيبراني المنسق لحماية إنشاء وإدارة أعمال السد.

وفقا له، كانت الهجمات الإلكترونية الأخيرة ستؤدي إلى نتائج مدمرة فيما لو نجحت.

كما دعا جميع المؤسسات إلى اتخاذ كافة الإجراءات الدفاعية اللازمة ضد مثل هذه الهجمات.
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