https://arabic.sputniknews.com/20220504/إجلاء-أكثر-من-10-آلاف-شخص-من-المناطق-الخطرة-في-أوكرانيا-وإقليم-دونباس-خلال-يوم-واحد-1061855402.html
إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وإقليم دونباس خلال يوم واحد
إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وإقليم دونباس خلال يوم واحد
أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، عن إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص خلال يوم واحد إلى الأراضي... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T19:23+0000
2022-05-04T19:23+0000
2022-05-04T19:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "على الرغم من المعوقات التي يختلقها نظام كييف، فقد تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة أوكرانية، إجلاء 10 آلاف و617 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأوكرانيا، إلى الأراضي الروسية، من بينهم 1421 طفلا".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فتح ممر إنساني بهدف إجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال" يستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الغد.وقال بيان صادر عن مقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا للاستجابة الإنسانية في بيان، صدر اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الروسية ستفتح في 5 و6 و7 مايو/أيار، ممرا إنسانيا لإجلاء المدنيين من أراضي مصنع "آزوفستال" للمعادن في ماريوبول.وأوضح مقر العمل الإنساني أنه خلال الفترة المحددة، ستوقف القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، الأعمال القتالية من جانب واحد، وانسحاب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان انسحاب المدنيين في أي اتجاهات يختارونها، سواء إلى الأراضي الروسية أو التابعة للاتحاد الروسي وإلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الدفاع-الروسية-تعلن-فتح-ممر-إنساني-من-آزوفستال-لمدة-3-أيام-1061854574.html
https://arabic.sputniknews.com/20220504/وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-تستخدم-إنستغرام-وفي-بي-إن-من-أجل-التجسس-على-روسيا-1061845047.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص من المناطق الخطرة في أوكرانيا وإقليم دونباس خلال يوم واحد
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أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، عن إجلاء أكثر من 10 آلاف شخص خلال يوم واحد إلى الأراضي الروسية من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة: "على الرغم من المعوقات التي يختلقها نظام كييف، فقد تم خلال اليوم الماضي، وبدون مشاركة أوكرانية، إجلاء 10 آلاف و617 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأوكرانيا، إلى الأراضي الروسية، من بينهم 1421 طفلا".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، فتح ممر إنساني بهدف إجلاء المدنيين
من مصنع "آزوفستال" يستمر لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الغد.
وقال بيان صادر عن مقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا للاستجابة الإنسانية في بيان، صدر اليوم الأربعاء، إن القوات المسلحة الروسية ستفتح في 5 و6 و7 مايو/أيار، ممرا إنسانيا لإجلاء المدنيين من أراضي مصنع "آزوفستال" للمعادن في ماريوبول.
"وفقًا لقرار قيادة روسيا الاتحادية، وبناء على أسباب إنسانية، تفتح القوات المسلحة الروسية من الساعة 8:00 إلى الساعة 18:00 (بتوقيت موسكو) في الـ 5 و6 و7 مايو/أيار لعام 2022 ممرا إنسانيا من مصنع آزوفستال للمعادن لإجلاء المدنيين (العاملين والنساء والأطفال)، الذين تم الإعلان عن تواجدهم في المرافق تحت الأرض التابعة للمصنع، مرة أخرى، من قبل سلطات كييف".
مقر التنسيق المشترك بين الإدارات في روسيا للاستجابة الإنسانية
وأوضح مقر العمل الإنساني أنه خلال الفترة المحددة، ستوقف القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، الأعمال القتالية من جانب واحد، وانسحاب الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان انسحاب المدنيين في أي اتجاهات يختارونها، سواء إلى الأراضي الروسية أو التابعة للاتحاد الروسي وإلى المناطق التي تسيطر عليها سلطات كييف".
وتواصل القوات الروسية
وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.