https://arabic.sputniknews.com/20220504/الدفاع-اليابانية-كوريا-الشمالية-تطلق-ما-قد-يكون-صاروخا-باليستيا-1061827913.html
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية تطلق ما قد يكون صاروخا باليستيا
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية تطلق ما قد يكون صاروخا باليستيا
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T03:38+0000
2022-05-04T03:38+0000
2022-05-04T04:07+0000
كوريا الجنوبية
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موسكو - سبوتنيك. كما أفادت وكالة يونهاب للأنباء في إشارة إلى هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية. بان كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان.والسبت الماضي، شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على حاجة بلاده إلى تعزيز قوتها العسكرية من أجل "احتواء استباقي وشامل" للتهديد النووي من القوات المعادية.وأعرب كيم عن عزم اللجنة المركزية للحزب على الحفاظ على التفوق المطلق للقوات المسلحة الثورية في البلاد وتطويرها باستمرار لاحتواء وإحباط جميع المحاولات الخطيرة والتحركات التهديدية بما في فيها التهديدات النووية المتصاعدة باستمرار من القوى المعادية، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "KCNA" عن كيم.وأشار كيم إلى أن القوة الهجومية الهائلة للبلاد هي "شريان حياة وضمان للأمن يحافظ على كرامة وحقوق ومصالح الدولة في العالم الحديث".وعلى مدار 10 سنوات في السلطة، أجرى زعيم كوريا الشمالية أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات، و4 تجارب نووية.وفي خلال فترة ولايته التي استمرت 10 سنوات، أجرى كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، 16 عملية إطلاق صاروخ واختبارين نوويين.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/زعيم-كوريا-الشمالية-علينا-ردع-التهديد-النووي-الذي-يمثله-العدو-1061753468.html
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كوريا الجنوبية
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية تطلق ما قد يكون صاروخا باليستيا
03:38 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 04:07 GMT 04.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.
موسكو - سبوتنيك
. كما أفادت وكالة يونهاب للأنباء في إشارة إلى هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية. بان كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان.
والسبت الماضي، شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على حاجة بلاده إلى تعزيز قوتها العسكرية من أجل "احتواء استباقي وشامل" للتهديد النووي من القوات المعادية.
وأعرب كيم عن عزم اللجنة المركزية للحزب على الحفاظ على التفوق المطلق للقوات المسلحة الثورية في البلاد وتطويرها باستمرار لاحتواء وإحباط جميع المحاولات الخطيرة والتحركات التهديدية بما في فيها التهديدات النووية المتصاعدة باستمرار من القوى المعادية، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "KCNA" عن كيم.
وأشار كيم إلى أن القوة الهجومية الهائلة للبلاد هي "شريان حياة وضمان للأمن يحافظ على كرامة وحقوق ومصالح الدولة في العالم الحديث".
وعلى مدار 10 سنوات في السلطة، أجرى زعيم كوريا الشمالية أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات، و4 تجارب نووية.
وفي خلال فترة ولايته التي استمرت 10 سنوات، أجرى كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، 16 عملية إطلاق صاروخ واختبارين نوويين.