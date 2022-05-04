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الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية تطلق ما قد يكون صاروخا باليستيا
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية تطلق ما قد يكون صاروخا باليستيا
أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T03:38+0000
2022-05-04T04:07+0000
كوريا الجنوبية
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موسكو - سبوتنيك. كما أفادت وكالة يونهاب للأنباء في إشارة إلى هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية. بان كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان.والسبت الماضي، شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على حاجة بلاده إلى تعزيز قوتها العسكرية من أجل "احتواء استباقي وشامل" للتهديد النووي من القوات المعادية.وأعرب كيم عن عزم اللجنة المركزية للحزب على الحفاظ على التفوق المطلق للقوات المسلحة الثورية في البلاد وتطويرها باستمرار لاحتواء وإحباط جميع المحاولات الخطيرة والتحركات التهديدية بما في فيها التهديدات النووية المتصاعدة باستمرار من القوى المعادية، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "KCNA" عن كيم.وأشار كيم إلى أن القوة الهجومية الهائلة للبلاد هي "شريان حياة وضمان للأمن يحافظ على كرامة وحقوق ومصالح الدولة في العالم الحديث".وعلى مدار 10 سنوات في السلطة، أجرى زعيم كوريا الشمالية أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات، و4 تجارب نووية.وفي خلال فترة ولايته التي استمرت 10 سنوات، أجرى كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، 16 عملية إطلاق صاروخ واختبارين نوويين.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/زعيم-كوريا-الشمالية-علينا-ردع-التهديد-النووي-الذي-يمثله-العدو-1061753468.html
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كوريا الجنوبية

الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية تطلق ما قد يكون صاروخا باليستيا

03:38 GMT 04.05.2022 (تم التحديث: 04:07 GMT 04.05.2022)
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.
موسكو - سبوتنيك. كما أفادت وكالة يونهاب للأنباء في إشارة إلى هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية. بان كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهول الهوية باتجاه بحر اليابان.
والسبت الماضي، شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على حاجة بلاده إلى تعزيز قوتها العسكرية من أجل "احتواء استباقي وشامل" للتهديد النووي من القوات المعادية.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يشارك في عرض عسكري كبير أقيم في ساحة كيم إيل سونغ في بيونغ يانغ، 26 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
زعيم كوريا الشمالية: علينا ردع التهديد النووي الذي يمثله العدو
30 أبريل, 06:56 GMT
وأعرب كيم عن عزم اللجنة المركزية للحزب على الحفاظ على التفوق المطلق للقوات المسلحة الثورية في البلاد وتطويرها باستمرار لاحتواء وإحباط جميع المحاولات الخطيرة والتحركات التهديدية بما في فيها التهديدات النووية المتصاعدة باستمرار من القوى المعادية، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "KCNA" عن كيم.
وأشار كيم إلى أن القوة الهجومية الهائلة للبلاد هي "شريان حياة وضمان للأمن يحافظ على كرامة وحقوق ومصالح الدولة في العالم الحديث".
وعلى مدار 10 سنوات في السلطة، أجرى زعيم كوريا الشمالية أكثر من 100 عملية إطلاق صاروخية، بما في ذلك عمليات إطلاق عابرة للقارات، و4 تجارب نووية.
وفي خلال فترة ولايته التي استمرت 10 سنوات، أجرى كيم جونغ إيل، والد كيم جونغ أون، 16 عملية إطلاق صاروخ واختبارين نوويين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 21:02 GMT
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