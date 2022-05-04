https://arabic.sputniknews.com/20220504/السعودية-البنك-المركزي-يرفع-أسعار-الفائدة-05-1061856066.html

السعودية... البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 0.5%

السعودية... البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 0.5%

أعلن البنك المركزي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، عن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5%، لتصل إلى 1.75% بدلا من 1.25. 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T19:52+0000

2022-05-04T19:52+0000

2022-05-04T19:52+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/10/1046860483_0:108:2049:1260_1920x0_80_0_0_6b04d760d6ec5328fd134ccf0a4c8ef9.jpg

وقال المركزي السعودي في بيان نشره على موقعه الرسمي: "اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة".كما قرر البنك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5% من 0.75 إلى 1.25%، وفق ذات البيان.واتفاقية إعادة الشراء، والمعروفة أيضًا باسم "الريبو"، هي شكل من أشكال الاقتراض قصير الأجل خاصة في الأوراق المالية الحكومية.وينطبق "الريبو" على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، بضمان شهادات الإيداع.ويأتي القرار السعودي، بعد وقت قصير من إعلان مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2000 بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 1%، في محاولة للحد من التضخم.وكانت دول خليجية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي رفع سعر الفائدة بعد قرار أمريكي مماثل برفعها 0.25% إلى 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ 2018.وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، وتحافظ على مواكبة قرارات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وذلك باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات بينها الدولار.

https://arabic.sputniknews.com/20220504/البنك-المركزي-الأمريكي-يعلن-عن-أكبر-رفع-لسعر-الفائدة-منذ-عام-2000-1061854277.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

السعودية, أخبار السعودية اليوم