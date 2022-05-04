https://arabic.sputniknews.com/20220504/السعودية-البنك-المركزي-يرفع-أسعار-الفائدة-05-1061856066.html
السعودية... البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 0.5%
السعودية... البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 0.5%
أعلن البنك المركزي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، عن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5%، لتصل إلى 1.75% بدلا من 1.25. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
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السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال المركزي السعودي في بيان نشره على موقعه الرسمي: "اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة".كما قرر البنك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5% من 0.75 إلى 1.25%، وفق ذات البيان.واتفاقية إعادة الشراء، والمعروفة أيضًا باسم "الريبو"، هي شكل من أشكال الاقتراض قصير الأجل خاصة في الأوراق المالية الحكومية.وينطبق "الريبو" على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، بضمان شهادات الإيداع.ويأتي القرار السعودي، بعد وقت قصير من إعلان مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2000 بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 1%، في محاولة للحد من التضخم.وكانت دول خليجية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي رفع سعر الفائدة بعد قرار أمريكي مماثل برفعها 0.25% إلى 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ 2018.وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، وتحافظ على مواكبة قرارات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وذلك باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات بينها الدولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/البنك-المركزي-الأمريكي-يعلن-عن-أكبر-رفع-لسعر-الفائدة-منذ-عام-2000-1061854277.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية... البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 0.5%
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أعلن البنك المركزي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، عن رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5%، لتصل إلى 1.75% بدلا من 1.25.
وقال المركزي السعودي في بيان
نشره على موقعه الرسمي: "اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5 في المئة من 1.25 إلى 1.75 في المئة".
كما قرر البنك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5% من 0.75 إلى 1.25%، وفق ذات البيان.
واتفاقية إعادة الشراء، والمعروفة أيضًا باسم "الريبو"، هي شكل من أشكال الاقتراض قصير الأجل خاصة في الأوراق المالية الحكومية.
وينطبق "الريبو" على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي، بضمان شهادات الإيداع.
ويأتي القرار السعودي، بعد وقت قصير من إعلان مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي)، اليوم الأربعاء، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي
إلى أعلى مستوى منذ عام 2000 بمقدار نصف نقطة ليصل إلى 1%، في محاولة للحد من التضخم.
وكانت دول خليجية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي رفع سعر الفائدة بعد قرار أمريكي مماثل برفعها 0.25% إلى 0.5% وذلك للمرة الأولى منذ 2018.
وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، وتحافظ على مواكبة قرارات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وذلك باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات بينها الدولار.