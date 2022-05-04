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https://arabic.sputniknews.com/20220504/القوات-الأمريكية-تنقل-معدات-وتجهيزات-لوجستية-إلى-قاعدة-الشدادي-شمال-شرقي-سوريا-1061845781.html
القوات الأمريكية تنقل معدات وتجهيزات لوجستية إلى قاعدة الشدادي شمال شرقي سوريا
القوات الأمريكية تنقل معدات وتجهيزات لوجستية إلى قاعدة الشدادي شمال شرقي سوريا
تقوم القوات الأميركية في سوريا بنقل معدات عسكرية وتجهيزات إلى قاعدتها الرئيسية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي شمالي سوريا، قبل أن يجري نقل قسم منها إلى... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T14:02+0000
2022-05-04T14:02+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
القوات الأمريكية
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دمشق - سبوتنيك. وأبلغت مصادر خاصة وكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، بأن "القوات الأمريكية نقلت معدات حربية ولوجستية من قاعدتها في تل بيدر على طريق بريف بريف الحسكة الشمالي الغربي عبر الطريق الدولي ومن ثم المرور بمدينة الحسكة إلى قاعدتها الرئيسية بسوريا بمدينة الشدادي (بريف الحسكة الجنوبي)".وأوضحت المصادر أن القافلة، التي مرت صباح اليوم، تتضمن "سيارات مصفحة ومدافع أميركية الصنع وخزانات وقود وذخيرة مختلفة"، مشيرة إلى أن مروحية أميركية كانت ترافق القافلة بالإضافة إلى عدد من المصفحات.كما كشفت المصادر ذاتها أن "القوات الأمريكية تقوم بتجميع الأسلحة والمعدات بقاعدة الشدادي تمهيدا لنقل قسم منها إلى قواعد التحالف الدولي (ضد تنظيم داعش الإرهابي) بريف دير الزور الشرقي، وسيتم نقل بعض التجهيزات الى ريف الرقة حيث تم إنشاء قاعدة أمريكية جديدة خلال الفترة الماضية".وتعتبر قاعدة الشدادي الموجودة بمساكن حقول الجبسة للنفط بريف الحسكة الجنوبي قاعدة استراتيجية للقوات الأمريكية مع وجود ضباط أمريكيين وأهم مخازن الأسلحة والوقود، كما تعد صلة الوصل بين القواعد الأمريكية بريف الحسكة الشمالي وقواعدها بريف دير الزور مع القاعدة الجديدة بريف الرقة.وتحتوي القاعدة على مهبط مروحيات، ومدرج طيران حربي تم تعبيده العام الماضي ويتم نقل مسلحي تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، من الحسكة إليها حيث ينقلون بالطائرات إلى القواعد الأمريكية بالعراق إلى جهات مجهولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/السلطات-السورية-توثق-تدمير-الطيران-الأمريكي-لـ-62-منزلا-في-مدنية-الحسكة-1059229491.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, القوات الأمريكية

القوات الأمريكية تنقل معدات وتجهيزات لوجستية إلى قاعدة الشدادي شمال شرقي سوريا

14:02 GMT 04.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyahقوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
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تقوم القوات الأميركية في سوريا بنقل معدات عسكرية وتجهيزات إلى قاعدتها الرئيسية في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي شمالي سوريا، قبل أن يجري نقل قسم منها إلى ريف دير الزور الشرقي وريف الرقة حيث تم إنشاء قاعدة أمريكية جديدة مؤخرا.
دمشق - سبوتنيك. وأبلغت مصادر خاصة وكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، بأن "القوات الأمريكية نقلت معدات حربية ولوجستية من قاعدتها في تل بيدر على طريق بريف بريف الحسكة الشمالي الغربي عبر الطريق الدولي ومن ثم المرور بمدينة الحسكة إلى قاعدتها الرئيسية بسوريا بمدينة الشدادي (بريف الحسكة الجنوبي)".

وأوضحت المصادر أن القافلة، التي مرت صباح اليوم، تتضمن "سيارات مصفحة ومدافع أميركية الصنع وخزانات وقود وذخيرة مختلفة"، مشيرة إلى أن مروحية أميركية كانت ترافق القافلة بالإضافة إلى عدد من المصفحات.

كما كشفت المصادر ذاتها أن "القوات الأمريكية تقوم بتجميع الأسلحة والمعدات بقاعدة الشدادي تمهيدا لنقل قسم منها إلى قواعد التحالف الدولي (ضد تنظيم داعش الإرهابي) بريف دير الزور الشرقي، وسيتم نقل بعض التجهيزات الى ريف الرقة حيث تم إنشاء قاعدة أمريكية جديدة خلال الفترة الماضية".
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وتعتبر قاعدة الشدادي الموجودة بمساكن حقول الجبسة للنفط بريف الحسكة الجنوبي قاعدة استراتيجية للقوات الأمريكية مع وجود ضباط أمريكيين وأهم مخازن الأسلحة والوقود، كما تعد صلة الوصل بين القواعد الأمريكية بريف الحسكة الشمالي وقواعدها بريف دير الزور مع القاعدة الجديدة بريف الرقة.
وتحتوي القاعدة على مهبط مروحيات، ومدرج طيران حربي تم تعبيده العام الماضي ويتم نقل مسلحي تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، من الحسكة إليها حيث ينقلون بالطائرات إلى القواعد الأمريكية بالعراق إلى جهات مجهولة.
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