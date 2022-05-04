https://arabic.sputniknews.com/20220504/القوات-الإسرائيلية-تمنع-رفع-الأذان-في-الحرم-الإبراهيمي--1061857721.html
القوات الإسرائيلية تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي
القوات الإسرائيلية تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي
منعت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، رفع أذان العشاء في الحرم الإبراهيمي الشريف، بمدينة الخليل بالضفة الغربية. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T21:22+0000
2022-05-04T21:22+0000
2022-05-04T21:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مدير الحرم الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي أن: "قوات الاحتلال منعت رفع أذان العشاء".واتهم الرجبي القوات الإسرائيلية بتوفير الحماية لعشرات المستوطنين لاقتحام ساحات الحرم ونصب منصات للرقص وتوزيع مكبرات للصوت في معظم أجزائه.وقال مدير الحرم الإبراهيمي إن المستوطنين أقاموا حفلات صاخبة للرقص والغناء داخل أروقة الحرم الشريف وساحاته الخارجية، واصفا ذلك بأنه مظهر استفزازي يخالف كافة الشرائع والأديان.كما اتهم المستوطنين "بإضاءة ما يسمى بالشمعدان على سطح الحرم، وإضاءة جدران الحرم بالعلم الإسرائيلي، احتفالا بما يسمى عيد الاستقلال".وفي وقت سابق اليوم، رفعت القوات الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنين العلم الإسرائيلي على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/حركة-فتح-تدعو-الفلسطينيين-للنفير-العام-إلى-القدس-والمسجد-الأقصى-للتصدي-للمستوطنين-1061854446.html
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أخبار فلسطين اليوم
القوات الإسرائيلية تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي
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منعت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، رفع أذان العشاء في الحرم الإبراهيمي الشريف، بمدينة الخليل بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
عن مدير الحرم الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي أن: "قوات الاحتلال منعت رفع أذان العشاء".
واتهم الرجبي القوات الإسرائيلية بتوفير الحماية لعشرات المستوطنين لاقتحام ساحات الحرم ونصب منصات للرقص وتوزيع مكبرات للصوت في معظم أجزائه.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي إن المستوطنين أقاموا حفلات صاخبة للرقص والغناء داخل أروقة الحرم الشريف وساحاته الخارجية، واصفا ذلك بأنه مظهر استفزازي يخالف كافة الشرائع والأديان.
كما اتهم المستوطنين "بإضاءة ما يسمى بالشمعدان على سطح الحرم، وإضاءة جدران الحرم بالعلم الإسرائيلي، احتفالا بما يسمى عيد الاستقلال".
وفي وقت سابق اليوم، رفعت القوات الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنين العلم الإسرائيلي على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف.