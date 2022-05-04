عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220504/القوات-الإسرائيلية-تمنع-رفع-الأذان-في-الحرم-الإبراهيمي--1061857721.html
القوات الإسرائيلية تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي
القوات الإسرائيلية تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي
منعت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، رفع أذان العشاء في الحرم الإبراهيمي الشريف، بمدينة الخليل بالضفة الغربية. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T21:22+0000
2022-05-04T21:22+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227250_0:0:2738:1540_1920x0_80_0_0_1edca78ac1bd72623b7d8b60e7722d0d.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مدير الحرم الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي أن: "قوات الاحتلال منعت رفع أذان العشاء".واتهم الرجبي القوات الإسرائيلية بتوفير الحماية لعشرات المستوطنين لاقتحام ساحات الحرم ونصب منصات للرقص وتوزيع مكبرات للصوت في معظم أجزائه.وقال مدير الحرم الإبراهيمي إن المستوطنين أقاموا حفلات صاخبة للرقص والغناء داخل أروقة الحرم الشريف وساحاته الخارجية، واصفا ذلك بأنه مظهر استفزازي يخالف كافة الشرائع والأديان.كما اتهم المستوطنين "بإضاءة ما يسمى بالشمعدان على سطح الحرم، وإضاءة جدران الحرم بالعلم الإسرائيلي، احتفالا بما يسمى عيد الاستقلال".وفي وقت سابق اليوم، رفعت القوات الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنين العلم الإسرائيلي على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/حركة-فتح-تدعو-الفلسطينيين-للنفير-العام-إلى-القدس-والمسجد-الأقصى-للتصدي-للمستوطنين-1061854446.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0f/1061227250_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_fcb03d3d323f2d4f681c424730b4c226.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم

القوات الإسرائيلية تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

21:22 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / Hazem Baderمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
تابعنا عبرTelegram
منعت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، رفع أذان العشاء في الحرم الإبراهيمي الشريف، بمدينة الخليل بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مدير الحرم الإبراهيمي الشريف غسان الرجبي أن: "قوات الاحتلال منعت رفع أذان العشاء".
حركة فتح في قطاع غزة، فلسطين، 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
حركة فتح تدعو الفلسطينيين للنفير العام إلى القدس والمسجد الأقصى للتصدي للمستوطنين
18:54 GMT
واتهم الرجبي القوات الإسرائيلية بتوفير الحماية لعشرات المستوطنين لاقتحام ساحات الحرم ونصب منصات للرقص وتوزيع مكبرات للصوت في معظم أجزائه.
وقال مدير الحرم الإبراهيمي إن المستوطنين أقاموا حفلات صاخبة للرقص والغناء داخل أروقة الحرم الشريف وساحاته الخارجية، واصفا ذلك بأنه مظهر استفزازي يخالف كافة الشرائع والأديان.
كما اتهم المستوطنين "بإضاءة ما يسمى بالشمعدان على سطح الحرم، وإضاءة جدران الحرم بالعلم الإسرائيلي، احتفالا بما يسمى عيد الاستقلال".
وفي وقت سابق اليوم، رفعت القوات الإسرائيلية ومجموعات من المستوطنين العلم الإسرائيلي على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала