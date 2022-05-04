https://arabic.sputniknews.com/20220504/الكرملين-لا-يوجد-هجوم-على-آزوفستال-والتوترات-تحدث-بسبب-إطلاق-المسلحين-للنار-1061839392.html
الكرملين: لا يوجد هجوم على "آزوفستال" والتوترات تحدث بسبب إطلاق المسلحين للنار
الكرملين: لا يوجد هجوم على "آزوفستال" والتوترات تحدث بسبب إطلاق المسلحين للنار
أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عدم حدوث هجوم على مصنع "آزوفستال" في ماريوبول، موضحا أن تفاقم التوتر يحدث بسبب إطلاق المسلحين للنار، وهذه المحاولات... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T11:18+0000
2022-05-04T11:18+0000
2022-05-04T11:18+0000
العالم
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وقال بيسكوف: "صدر أمر علني من القائد الأعلى بإلغاء الهجوم، لذلك لا يوجد هجوم، لكن التوترات تحصل بسبب أن المسلحين يطلقون النار، وهذه المحاولات يتم قمعها بسرعة كبيرة".أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع "كتيبة آزوف" الإرهابية اليمينية المتطرفة (المحظورة في روسيا) والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"، وذلك ردا على خرقها نظام الصمت.وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافيف، يوم الثلاثاء، إن مقاتلي كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة والقوات الأوكرانية استغلت نظام الصمت في مصنع آزوفستال، خرجوا من الأقبية وتوجهوا إلى مباني المصنع، متخذين مواقع إطلاق النار.وأضاف أستافيف: "قام الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية في تدمير مواقع إطلاق النار هذه".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إجلاء 80 مدنيا كانوا محتجزين لدى القوات الأوكرانية في منطقة مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا.
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العالم
الكرملين: لا يوجد هجوم على "آزوفستال" والتوترات تحدث بسبب إطلاق المسلحين للنار
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أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عدم حدوث هجوم على مصنع "آزوفستال" في ماريوبول، موضحا أن تفاقم التوتر يحدث بسبب إطلاق المسلحين للنار، وهذه المحاولات يتم قمعها على الفور.
وقال بيسكوف: "صدر أمر علني من القائد الأعلى بإلغاء الهجوم، لذلك لا يوجد هجوم، لكن التوترات تحصل بسبب أن المسلحين يطلقون النار، وهذه المحاولات يتم قمعها بسرعة كبيرة".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية مشتركة من الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية، للقضاء على مواقع "كتيبة آزوف" الإرهابية اليمينية المتطرفة (المحظورة في روسيا) والقوات المسلحة الأوكرانية في "آزوفستال"، وذلك ردا على خرقها نظام الصمت.
وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية فاديم أستافيف، يوم الثلاثاء، إن مقاتلي كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة والقوات الأوكرانية استغلت نظام الصمت في مصنع آزوفستال، خرجوا من الأقبية وتوجهوا إلى مباني المصنع، متخذين مواقع إطلاق النار.
وأضاف أستافيف: "قام الجيش الروسي وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية في تدمير مواقع إطلاق النار هذه".