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https://arabic.sputniknews.com/20220504/المصالحة-الروسي-إصابة-جندي-سوري-في-قصف-لجبهة-النصرة-الإرهابية-بمحافظة-اللاذقية-1061858318.html
المصالحة الروسي: إصابة جندي سوري في قصف لجبهة النصرة الإرهابية بمحافظة اللاذقية
المصالحة الروسي: إصابة جندي سوري في قصف لجبهة النصرة الإرهابية بمحافظة اللاذقية
أصيب جندي سوري، اليوم الأربعاء، في قصف لجماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) على محافظة اللاذقية في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T22:09+0000
2022-05-04T22:09+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوليغ جورافليوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل قصف واحد في منطقة خفض التصعيد في إدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة اللاذقية".وأضاف: "نتيجة للقصف المدفعي الذي نفذه الإرهابيون ... على مواقع القوات الحكومية ... أصيب جندي سوري واحد".أنشئ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن انضمام الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/المصالحة-الروسية-في-سوريا-النصرة-الإرهابية-قصفت-إدلب-10-مرات-خلال-24-ساعة-1061688101.html
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أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسي: إصابة جندي سوري في قصف لجبهة النصرة الإرهابية بمحافظة اللاذقية

22:09 GMT 04.05.2022
© Sputnik . basel shertouhالجيش السوري يحرر 5 جنود في تبادل مع ميليشيا خاضعة للجيش التركي
الجيش السوري يحرر 5 جنود في تبادل مع ميليشيا خاضعة للجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© Sputnik . basel shertouh
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أصيب جندي سوري، اليوم الأربعاء، في قصف لجماعة جبهة النصرة الإرهابية (المحظورة في روسيا) على محافظة اللاذقية في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوليغ جورافليوف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية، في مؤتمر صحفي: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل قصف واحد في منطقة خفض التصعيد في إدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة اللاذقية".
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
المصالحة الروسية في سوريا: "النصرة" الإرهابية قصفت إدلب 10 مرات خلال 24 ساعة
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وأضاف: "نتيجة للقصف المدفعي الذي نفذه الإرهابيون ... على مواقع القوات الحكومية ... أصيب جندي سوري واحد".
أنشئ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة التابع لوزارة الدفاع الروسية والسيطرة على حركة اللاجئين في الجمهورية العربية السورية في فبراير 2016.
وتشمل مهامها توقيع اتفاقات بشأن انضمام الجماعات المسلحة غير المشروعة والمستوطنات الفردية إلى نظام وقف الأعمال العدائية، فضلا عن تنسيق إيصال المساعدات الإنسانية.
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