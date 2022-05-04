https://arabic.sputniknews.com/20220504/المغرب-ونيجيريا-يتفقان-على-بناء-أطول-أنبوب-غاز-أوف-شور-في-العالم-1061844536.html
المغرب ونيجيريا يتفقان على بناء أطول أنبوب غاز "أوف شور" في العالم
المغرب ونيجيريا يتفقان على بناء أطول أنبوب غاز "أوف شور" في العالم
أكد مستشار الرئيس النيجيري محمادو بوخاري، أن المغرب ونيجيريا يعتزمان بناء أطول أنبوب غاز "أوف شور" في العالم. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T13:32+0000
2022-05-04T13:32+0000
2022-05-04T13:32+0000
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وبحسب مصادر إعلامية نيجيرية، أشار بوخاري إلى أنه كان قد تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمناجم بالمغرب، في يونيو/حزيران 2018، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس النيجيري بوخاري للرباط.وأضاف المستشار أن "نيجيريا والمغرب اتحدا لبناء أطول أنبوب غاز أوف شور في العالم"، وأن الأنبوب سينقل الغاز من نيجيريا "نحو المغرب باتجاه أوروبا عبر 11 بلدا في غرب أفريقيا"، وفقا لموقع "هسبريس".وقال وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، تيميبري سيلفا، أمس الاثنين، إن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات والبحث عن شركاء ماليين لإيصاله إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بالسوق الأوروبية، منوها إلى أن "منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا من بين المنظمات الدولية المستعدة للاستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا"، إلا أنه لم يتم تحديد المستثمرين حتى الآن.ويعد هذا المشروع امتدادا لأنبوب الغاز بغرب أفريقيا، والذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى غانا، حيث تم إطلاقه أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس لأبوجا، في ديسمبر/كانون الثاني 2016، ومن ثم تمت دراسة جدواه في مايو/أيار 2017 بتكلفة قدرت بعدة مليارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/المغرب-تأجيل-مهرجان-أكادير-السينمائي-بسبب-كورونا-1061825158.html
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سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, نيجيريا
المغرب ونيجيريا يتفقان على بناء أطول أنبوب غاز "أوف شور" في العالم
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أكد مستشار الرئيس النيجيري محمادو بوخاري، أن المغرب ونيجيريا يعتزمان بناء أطول أنبوب غاز "أوف شور" في العالم.
وبحسب مصادر إعلامية نيجيرية، أشار بوخاري إلى أنه كان قد تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمناجم بالمغرب، في يونيو/حزيران 2018، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس النيجيري بوخاري للرباط.
وأضاف المستشار أن "نيجيريا والمغرب اتحدا لبناء أطول أنبوب غاز أوف شور في العالم"، وأن الأنبوب سينقل الغاز من نيجيريا "نحو المغرب باتجاه أوروبا عبر 11 بلدا في غرب أفريقيا"، وفقا لموقع "هسبريس
".
وقال وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، تيميبري سيلفا، أمس الاثنين، إن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسات والبحث عن شركاء ماليين لإيصاله إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بالسوق الأوروبية، منوها إلى أن "منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا من بين المنظمات الدولية المستعدة للاستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا"، إلا أنه لم يتم تحديد المستثمرين حتى الآن.
ويعد هذا المشروع امتدادا لأنبوب الغاز بغرب أفريقيا، والذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى غانا، حيث تم إطلاقه أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس لأبوجا، في ديسمبر/كانون الثاني 2016، ومن ثم تمت دراسة جدواه في مايو/أيار 2017 بتكلفة قدرت بعدة مليارات.