https://arabic.sputniknews.com/20220504/جوني-ديب-يعود-بقوة-إلى-الشاشة-الكبيرة-عبر-مهرجان-كان-1061843229.html

جوني ديب يعود بقوة إلى الشاشة الكبيرة عبر مهرجان "كان"

جوني ديب يعود بقوة إلى الشاشة الكبيرة عبر مهرجان "كان"

يستمر نجم هوليوود جوني ديب معركته الشهيرة ضد زوجته السابقة آمبر هيرد في المحاكم الأمريكية بدعوى التشهير، في الوقت الذي بدأت، على ما يبدو، جهوده المبذولة في... 04.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-04T12:54+0000

2022-05-04T12:54+0000

2022-05-04T12:54+0000

العالم

مهرجان كان

جوني ديب

آمبر هيرد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061842852_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_ba687952caee1264413f73192190321a.jpg

فقد أفاد موقع "deadline"، بأنه سيتم إطلاق فيلم ديب الجديد "Jeanne Du Barry" للبيع المسبق في سوق مهرجان "كان" هذا الشهر، ليكون أول فيلم روائي للممثل الأمريكي منذ أكثر من ثلاث سنوات.ويؤكد تقرير صادر عن "ScreenDaily"، أن قائمة شركة توزيع الأفلام الأوروبية والمبيعات الدولية "Wild Bunch"، تفيد بأن ديب سوف يلعب دور البطولة في دراما فرنسية، حيث سيلعب دور الملك لويس الخامس عشر الملقب بـ "لويس الحبيب"، والذي ستخرجه المخرجة الفرنسية الجزائرية ماي وان، وسيبدأ التصوير في قصر فرساي بباريس في يوليو/تموز المقبل.ويخوض ديب الملقب بـ "حرباء السينما"، معركة قانونية طويلة الأمد وفوضوية مع زوجته السابقة آمبر هيرد، والذي على إثرها لم يشارك المرشح لجائزة الأوسكار ثلاث مرات، في أي فيلم روائي منذ ميناماتا عام 2019، ومنذ ذلك الوقت وصف ديب نفسه بأنه ضحية لثقافة الإلغاء، نتيجة مقاطعة شركات الإنتاج السيمائي الكبرى له في هوليوود.وكان قد خسر بطل سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي"، قضية تشهير في عام 2020 ضد صحيفة The Sun البريطانية، التي اتهمته "بالعنف المنزلي" أثناء تغطية طلاقه من هيرد. وبعد فترة وجيزة من صدور الحكم تم إلغاء مشاركته في فيلم "Fantastic Beasts" الذي أنتجته شركة "Warner Bros". ومنذ ذلك الحين، كان عمله الوحيد في الفيلم والتلفزيون هو صوت سلسلة الويب "Puffins Impossible".وبحسب "vanityfair"، تعد عودة ديب إلى السينما في مشروع باللغة الفرنسية شهادة على شعبيته المستمرة في أوروبا، حيث تم منحه في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي وسان سيباستيان 2021، جوائزالإنجاز مدى الحياة.

https://arabic.sputniknews.com/20220424/جوني-ديب-لقد-خسرت-كل-شيء-وسأعيش-مع-ذلك-لبقية-حياتي-1061544461.html

https://arabic.sputniknews.com/20220420/جوني-ديب--لم-يسبق-لي-أن-ضربت-أي-امرأة-في-حياتي-وهدفي-هو-الحقيقة-1061390828.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, مهرجان كان, جوني ديب, آمبر هيرد