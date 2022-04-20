https://arabic.sputniknews.com/20220420/جوني-ديب--لم-يسبق-لي-أن-ضربت-أي-امرأة-في-حياتي-وهدفي-هو-الحقيقة-1061390828.html

جوني ديب: لم يسبق لي أن ضربت أي امرأة في حياتي وهدفي هو الحقيقة

جوني ديب: لم يسبق لي أن ضربت أي امرأة في حياتي وهدفي هو الحقيقة

بدأ النجم الأمريكي جوني ديب الإدلاء بشهادته، يوم الثلاثاء، في قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، بعبارة قال فيها "هدفي هو الحقيقة". 20.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-20T07:22+0000

2022-04-20T07:22+0000

2022-04-20T07:22+0000

العالم

جوني ديب

آمبر هيرد

طلاق

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وخلال مجريات المحاكمة، يوم الثلاثاء، اعترف ديب خلال شهادته بأنه كان هو وهيرد كثيرا ما يدخلون في جدالات حادة، ليؤكد "لم أصل بنفسي أبدًا إلى نقطة ضرب السيدة هيرد بأي شكل من الأشكال ولم أضرب أي امرأة في حياتي"، بحسب "CNN".كما أسهب بطل "قراصنة الكاريبي"، في الحديث عن علاقة والديه المضطربة والإساءة اللفظية والجسدية التي تعرض لها هو وأخته من قبل والدتهم، الأمر الذي تحدثت عنه أخته خلال شهادتها منذ أيام، في حين أشار ديب إلى أن والده لم يكن عنيفا أبدا مع زوجته أو حتى مع أولاده.ووصف النجم العالمي كيف انقلبت حياته المهنية بعد اتهامه بإساءة المعاملة: "يومًا ما تكون سندريلا إذا جاز التعبير، ثم في نقطة الصفر وست ثوانٍ ستصبح كواسيمودو"، إشارة إلى شخصية كواسيمودو الخيالية والبطل الرئيسي لرواية "أحدب نوتردام" الذي كان يخافه الناس بسبب مظهره، مضيفا: "لم أستحق ذلك ولا أطفالي ولا الأشخاص الذين آمنوا بي طوال هذه السنوات".وبالتطرق إلى زوجته السابقة آمبر، قال ديب عن بداية علاقته معها: "مما أتذكره، ما أتذكره، كانت جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها"، مشيرا إلى أنها "كانت منتبهة، كانت محبة، كانت ذكية، كانت لطيفة، كانت مرحة، كانت متفهمة. كان لدينا الكثير من الأشياء المشتركة".وخلال المحاكمة، أكد ديب أن مزاعم صحافة التابلويد بأنه كان عنيفًا تجاه هيرد "غير صحيحة تمامًا".وكانت المحاكمة قد بدأت الأسبوع الماضي، حيث قال ديب إن شهادته كانت "الفرصة الأولى التي أتيحت لي للحديث عن هذه القضية بالكامل".والتقى ديب وأمبر في مجموعة "The Rum Diary" في عام 2009 وتزوجا في عام 2015 واستمروا في معركة طلاق مثيرة للجدل لعدة أشهر، مع اتهامات بالسلوك السيئ من كلا الجانبين، من ثم قام الزوجان بتسوية طلاقهما في أغسطس/ آب 2016، وأصدرا بيانًا مشتركًا جاء فيه جزئيًا: "كانت علاقتنا شديدة الشغف وفي بعض الأحيان متقلبة، ولكنها كانت مرتبطة دائمًا بالحب".ويدعي ديب أن المقال الذي نشرته هيرد عام 2018 في صحيفة "واشنطن بوست"، حيث كتبت عن تعرضها للتعنيف من قبله دون ذكر اسمه، أدى إلى تكبده خسائر مالية، بما في ذلك استبعاده من سلسلة أفلام "فراصنة الكاريبي" المستقبلية بعد أن كان بطل السلسلة لمدة 15 عامًا.ولم تنجح هيرد في محاولاتها لرفض قضية التشهير التي تقدم بها جوني ديب ضدها بقيمة 50 مليون دولار، حيث قامت برفع دعوى أخرى قضائية مقابل 100 مليون دولار ضد ديب في عام 2020، وهي مستمرة حتى الآن.وفي أواخر العام الماضي، خسر ديب قضية في المملكة المتحدة ضد مجموعة نيوزبيبرز، ودان ووتون، المحرر التنفيذي لصحيفة "ذا صن"، بسبب مقال زعم أن ديب كان عنيفًا تجاه هيرد أثناء وجودهما معًا، إذ حكمت المحكمة العليا في المملكة المتحدة لصالح الناشر.

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العالم, جوني ديب, آمبر هيرد, طلاق