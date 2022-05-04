https://arabic.sputniknews.com/20220504/صحيفة-تكشف-عن-الحزمة-السادسة-من-العقوبات-التي-سيفرضها-الاتحاد-الأوروبي-على-روسيا-1061829001.html
صحيفة تكشف عن الحزمة السادسة من العقوبات التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا
صحيفة تكشف عن الحزمة السادسة من العقوبات التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن الخطوات المحتمل أن يتخذها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T05:57+0000
2022-05-04T05:57+0000
2022-05-04T05:57+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103706/70/1037067095_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_c018a2be9adab5be0fb61c6d9670fe8f.jpg
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن حزمة العقوبات التالية التي يعدها الاتحاد الأوروبي تتضمن رفض شراء النفط الروسي لمدة ستة أشهر ووقف استيراد المنتجات البترولية بحلول نهاية العام.وقالت الصحيفة إن "ممثلين من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة المبادرة اليوم الأربعاء ويمكن أن يتخذوا قرارًا في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ومحور الحزمة هو اقتراح بأن تتوقف الدول الأعضاء في الكتلة عن استيراد النفط الخام الروسي لمدة ستة أشهر وعدم شراء المزيد من المنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام".وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمون بون، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "سيعززان العقوبات ضد روسيا" في الأيام المقبلة، بما في ذلك تأثيرها على موارد الطاقة.وقال بون على الهواء عبر قناة "إل سي أي": "اليوم، تمت مناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الكبرى والشركاء الدوليين، وتقرر تشديد العقوبات في الأيام المقبلة، وستؤثر هذه القيود على موارد الطاقة، ولا سيما النفط".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103706/70/1037067095_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_bf98ccc7bc2817024d25855cafa1f52d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
صحيفة تكشف عن الحزمة السادسة من العقوبات التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، عن الخطوات المحتمل أن يتخذها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"
الأمريكية نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن حزمة العقوبات التالية التي يعدها الاتحاد الأوروبي تتضمن رفض شراء النفط الروسي لمدة ستة أشهر ووقف استيراد المنتجات البترولية بحلول نهاية العام.
وقالت الصحيفة إن "ممثلين من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة المبادرة اليوم الأربعاء ويمكن أن يتخذوا قرارًا في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ومحور الحزمة هو اقتراح بأن تتوقف الدول الأعضاء في الكتلة عن استيراد النفط الخام الروسي لمدة ستة أشهر وعدم شراء المزيد من المنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام".
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية
، كليمون بون، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "سيعززان العقوبات ضد روسيا" في الأيام المقبلة، بما في ذلك تأثيرها على موارد الطاقة.
وقال بون على الهواء عبر قناة "إل سي أي": "اليوم، تمت مناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الكبرى والشركاء الدوليين، وتقرر تشديد العقوبات في الأيام المقبلة، وستؤثر هذه القيود على موارد الطاقة، ولا سيما النفط".