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فرنسا تعلن عن تشديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للعقوبات ضد موارد الطاقة الروسية
فرنسا تعلن عن تشديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للعقوبات ضد موارد الطاقة الروسية
قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "سيعززان العقوبات ضد روسيا" في الأيام المقبلة، بما في ذلك تأثيرها... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T19:20+0000
2022-04-19T19:20+0000
روسيا
أخبار فرنسا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال بون على الهواء عبر قناة "إل سي أي": "اليوم، تمت مناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الكبرى والشركاء الدوليين، وتقرر تشديد العقوبات في الأيام المقبلة، وستؤثر هذه القيود على موارد الطاقة، ولا سيما النفط".وشدد بون على أن القيود المفروضة على إمدادات النفط من روسيا ضرورية "لوقف تمويل الحرب في أوكرانيا".وقالت واشنطن، اليوم الثلاثاء 19 أبريل/نيسان، إنها قد تعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع على خلفية عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.وجاء الإعلان الأمريكي عن العقوبات الجديدة ضد روسيا بعد ساعات من الإعلان عن إرسال واشنطن المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.وأفادت جين ساكي، متحدثة البيت الأبيض، ردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا هذا الأسبوع، بأنه "قد تكون هنالك عقوبات".وتابعت ساكي: "أعتقد أننا ما زلنا ندرس الاعتبارات ونجري عملية لفرض عقوبات إضافية، لكن هناك بعضها قيد الدراسة".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/نازيو-آزوف-يغتالون-الجنود-الأوكرانيين-الذين-أرادوا-الاستسلام-1061386996.html
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روسيا, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي

فرنسا تعلن عن تشديد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للعقوبات ضد موارد الطاقة الروسية

19:20 GMT 19.04.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورعلم روسيا و فرنسا
علم روسيا و فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "سيعززان العقوبات ضد روسيا" في الأيام المقبلة، بما في ذلك تأثيرها على موارد الطاقة.
وقال بون على الهواء عبر قناة "إل سي أي": "اليوم، تمت مناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا بين الولايات المتحدة والقوى الأوروبية الكبرى والشركاء الدوليين، وتقرر تشديد العقوبات في الأيام المقبلة، وستؤثر هذه القيود على موارد الطاقة، ولا سيما النفط".
وشدد بون على أن القيود المفروضة على إمدادات النفط من روسيا ضرورية "لوقف تمويل الحرب في أوكرانيا".
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وقالت واشنطن، اليوم الثلاثاء 19 أبريل/نيسان، إنها قد تعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع على خلفية عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.
وجاء الإعلان الأمريكي عن العقوبات الجديدة ضد روسيا بعد ساعات من الإعلان عن إرسال واشنطن المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأفادت جين ساكي، متحدثة البيت الأبيض، ردا على سؤال عما إذا كان من المتوقع فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا هذا الأسبوع، بأنه "قد تكون هنالك عقوبات".
وتابعت ساكي: "أعتقد أننا ما زلنا ندرس الاعتبارات ونجري عملية لفرض عقوبات إضافية، لكن هناك بعضها قيد الدراسة".
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