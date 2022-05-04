عربي
- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/مأساة-2-مايو-في-أوديسا-1061846932.html
مأساة 2 مايو في أوديسا
مأساة 2 مايو في أوديسا
لقي العشرات مصرعهم وحُرقوا أحياء منذ ثماني سنوات في دار أوديسا للنقابات العمالية. في 2 مايو/ أيار 2014، هزم أنصار الميدان الأوروبي في ميدان كوليكوفو معسكر... 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T14:44+0000
2022-05-04T14:44+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
صور
وسائط متعددة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061846957_0:66:1705:1025_1920x0_80_0_0_a8ef014361da142d863c0d048bc98c97.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061846957_126:0:1579:1090_1920x0_80_0_0_adf11932080b0f658905491538e1c070.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا

مأساة 2 مايو في أوديسا

14:44 GMT 04.05.2022
تابعنا عبرTelegram
لقي العشرات مصرعهم وحُرقوا أحياء منذ ثماني سنوات في دار أوديسا للنقابات العمالية. في 2 مايو/ أيار 2014، هزم أنصار الميدان الأوروبي في ميدان كوليكوفو معسكر الناشطين الذين اختلفوا مع سياسة السلطات الأوكرانية. حاول الناس الفرار من مجلس النقابات العمالية، لكن تم منعهم وماتوا في الحريق. تحذير: لقطات مرعبة للمجزرة.
© Sputnik . Aleksandr Polischyuk

اندلع حريق مجلس النقابات مساء يوم 2 مايو/ أيار 2014. وسبقته اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الميدان الأوروبي، وقعت في أوديسا في نفس اليوم. وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في وسط المدينة عن مقتل ستة أشخاص ووفقًا للرواية الرسمية قتل 42 شخصًا في حريق بمبنى مجلس النقابات العمالية.

اندلع حريق مجلس النقابات مساء يوم 2 مايو/ أيار 2014. وسبقته اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الميدان الأوروبي، وقعت في أوديسا في نفس اليوم. وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في وسط المدينة عن مقتل ستة أشخاص ووفقًا للرواية الرسمية قتل 42 شخصًا في حريق بمبنى مجلس النقابات العمالية. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Aleksandr Polischyuk

اندلع حريق مجلس النقابات مساء يوم 2 مايو/ أيار 2014. وسبقته اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الميدان الأوروبي، وقعت في أوديسا في نفس اليوم. وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت في وسط المدينة عن مقتل ستة أشخاص ووفقًا للرواية الرسمية قتل 42 شخصًا في حريق بمبنى مجلس النقابات العمالية.

© Sputnik . Aleksandr Polischyuk

قبل وقوع المأساة بفترة وجيزة، وصل أعضاء من الجماعات القومية الراديكالية المؤيدة للميدان، بالإضافة إلى مشجعي كرة القدم "ألتراس"، إلى أوديسا، ونظموا مسيرة "من أجل وحدة أوكرانيا"، انتهت بصدامات وتدمير وحرق عمد لمعسكر خيمة كوليكوفو. حاول ناشطو الحركة المناهضة للميدان الدفاع عن أنفسهم باحتلال مجلس النقابات العمالية. قام الراديكاليون بسد مخرج المبنى. سرعان ما اندلع حريق.

قبل وقوع المأساة بفترة وجيزة، وصل أعضاء من الجماعات القومية الراديكالية المؤيدة للميدان، بالإضافة إلى مشجعي كرة القدم &quot;ألتراس&quot;، إلى أوديسا، ونظموا مسيرة &quot;من أجل وحدة أوكرانيا&quot;، انتهت بصدامات وتدمير وحرق عمد لمعسكر خيمة كوليكوفو. حاول ناشطو الحركة المناهضة للميدان الدفاع عن أنفسهم باحتلال مجلس النقابات العمالية. قام الراديكاليون بسد مخرج المبنى. سرعان ما اندلع حريق. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Aleksandr Polischyuk

قبل وقوع المأساة بفترة وجيزة، وصل أعضاء من الجماعات القومية الراديكالية المؤيدة للميدان، بالإضافة إلى مشجعي كرة القدم "ألتراس"، إلى أوديسا، ونظموا مسيرة "من أجل وحدة أوكرانيا"، انتهت بصدامات وتدمير وحرق عمد لمعسكر خيمة كوليكوفو. حاول ناشطو الحركة المناهضة للميدان الدفاع عن أنفسهم باحتلال مجلس النقابات العمالية. قام الراديكاليون بسد مخرج المبنى. سرعان ما اندلع حريق.

© Sputnik . Agency "Odessa-media / Denis Petrov

عندما وصل رجال الإطفاء، اشتعلت النيران داخل مجلس النقابات العمالية.

عندما وصل رجال الإطفاء، اشتعلت النيران داخل مجلس النقابات العمالية. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Agency "Odessa-media / Denis Petrov

عندما وصل رجال الإطفاء، اشتعلت النيران داخل مجلس النقابات العمالية.

© Sputnik . Aleksandr Polischyuk

حاول الناس الخروج من المبنى الذي اشتعلت فيه النيران بقوة، والبعض قام بالقفز من النوافذ، وارتطموا بالأرض وتعرضوا للكسور، والبعض الآخر قام أنصار الميدان بضربهم حتى الموت.

حاول الناس الخروج من المبنى الذي اشتعلت فيه النيران بقوة، والبعض قام بالقفز من النوافذ، وارتطموا بالأرض وتعرضوا للكسور، والبعض الآخر قام أنصار الميدان بضربهم حتى الموت. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Aleksandr Polischyuk

حاول الناس الخروج من المبنى الذي اشتعلت فيه النيران بقوة، والبعض قام بالقفز من النوافذ، وارتطموا بالأرض وتعرضوا للكسور، والبعض الآخر قام أنصار الميدان بضربهم حتى الموت.

© Sputnik . Alena Nikolaenko

عندما تم إخماد الحريق، أصبح من الواضح أن مجلس النقابات العمالية قد تحول إلى خاتين جديدة. (قرية بيلاروسيا أحرقها الجيش الألماني النازي عقب مقتل جنوده في 1943) وكانت ترقد في الغرف عشرات الجثث.

عندما تم إخماد الحريق، أصبح من الواضح أن مجلس النقابات العمالية قد تحول إلى خاتين جديدة. (قرية بيلاروسيا أحرقها الجيش الألماني النازي عقب مقتل جنوده في 1943) وكانت ترقد في الغرف عشرات الجثث. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Alena Nikolaenko

عندما تم إخماد الحريق، أصبح من الواضح أن مجلس النقابات العمالية قد تحول إلى خاتين جديدة. (قرية بيلاروسيا أحرقها الجيش الألماني النازي عقب مقتل جنوده في 1943) وكانت ترقد في الغرف عشرات الجثث.

© Sputnik . Alena Nikolaenko

تم حرق بعضهم أحياء، واختنق البعض الآخر. تم حرق العديد من الضحايا فقط في الأجزاء العلوية من أجسادهم. يشير هذا إلى أن رؤوسهم ربما تكون قد صُبَّ عليها مزيج قابل للاشتعال.

تم حرق بعضهم أحياء، واختنق البعض الآخر. تم حرق العديد من الضحايا فقط في الأجزاء العلوية من أجسادهم. يشير هذا إلى أن رؤوسهم ربما تكون قد صُبَّ عليها مزيج قابل للاشتعال. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Alena Nikolaenko

تم حرق بعضهم أحياء، واختنق البعض الآخر. تم حرق العديد من الضحايا فقط في الأجزاء العلوية من أجسادهم. يشير هذا إلى أن رؤوسهم ربما تكون قد صُبَّ عليها مزيج قابل للاشتعال.

© Sputnik . Denis Petrov/Odessa-media

جثة شخص قرب مبنى مجلس النقابات.

جثة شخص قرب مبنى مجلس النقابات. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Denis Petrov/Odessa-media

جثة شخص قرب مبنى مجلس النقابات.

© Sputnik . Anton Kruglov / الذهاب إلى بنك الصور

لم يذكر التحقيق الجناة ولم يعاقب أحد حتى الآن. في الصورة: وداع دميتري نيكيتيوك الذي لقي مصرعه في مجلس النقابات العمالية.

لم يذكر التحقيق الجناة ولم يعاقب أحد حتى الآن. في الصورة: وداع دميتري نيكيتيوك الذي لقي مصرعه في مجلس النقابات العمالية. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Anton Kruglov
/
الذهاب إلى بنك الصور

لم يذكر التحقيق الجناة ولم يعاقب أحد حتى الآن. في الصورة: وداع دميتري نيكيتيوك الذي لقي مصرعه في مجلس النقابات العمالية.

© Sputnik . Elena Shestenina / الذهاب إلى بنك الصور

أصبحت مأساة أوديسا في 2 مايو/ أيار 2014 خطا فاصلا في تاريخ المجتمع الأوكراني وجعلت الحرب القادمة حتمية من نواح كثيرة.

أصبحت مأساة أوديسا في 2 مايو/ أيار 2014 خطا فاصلا في تاريخ المجتمع الأوكراني وجعلت الحرب القادمة حتمية من نواح كثيرة. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Elena Shestenina
/
الذهاب إلى بنك الصور

أصبحت مأساة أوديسا في 2 مايو/ أيار 2014 خطا فاصلا في تاريخ المجتمع الأوكراني وجعلت الحرب القادمة حتمية من نواح كثيرة.

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала