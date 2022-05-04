مأساة 2 مايو في أوديسا

© Sputnik . Alena Nikolaenko

تم حرق بعضهم أحياء، واختنق البعض الآخر. تم حرق العديد من الضحايا فقط في الأجزاء العلوية من أجسادهم. يشير هذا إلى أن رؤوسهم ربما تكون قد صُبَّ عليها مزيج قابل للاشتعال.