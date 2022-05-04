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https://arabic.sputniknews.com/20220504/مقتل-7-جنود-و3-مسلحين-خلال-اشتباكات-جنوب-شرقي-جمهورية-أفريقيا-الوسطى--1061848295.html
مقتل 7 جنود و3 مسلحين خلال اشتباكات جنوب شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى
مقتل 7 جنود و3 مسلحين خلال اشتباكات جنوب شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى
قتل 7 جنود و3 مسلحين خلال اشتباكات وقعت بين قوات الجيش ومسلحين تابعين لجماعة مسلحة، في بلدة نزاكو، بإقليم مبومو، جنوب شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T15:04+0000
2022-05-04T15:04+0000
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بانغي- سبوتنيك. وقال قائد كبير في قيادة أركان الجيش في أفريقيا الوسطى لسبوتنيك اليوم الأربعاء، إن 6 جنود قتلوا خلال اشتباكات مع مسلحين ينتمون إلى جماعة مسلحة تحمل اسم "الوحدة من أجل السلام في أفريقيا الوسطى"، مشيرا إلى أن 3 مسلحين من هذه الأخيرة قتلوا خلال الاشتباكات.وتابع بالقول إن عسكريا قتل زميله بنهاية الاشتباكات، عن طريق الخطأ، ظنا منه أنه مسلح تابع لجماعة الوحدة من أجل السلام، وبذلك ارتفع عدد الضحايا من الجيش إلى 7.وكان ستة جنود قد لقوا حتفهم، في 29 أبريل/نيسان، في هجوم للمتمردين جنوب شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تشتعل حرب أهلية منذ سنوات، حسبما أفاد به عضو البرلمان جابين مبولي فويلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220429/المتمردون-يقتلون-6-جنود-من-أفريقيا-الوسطى-1061737181.html
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مقتل 7 جنود و3 مسلحين خلال اشتباكات جنوب شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى

15:04 GMT 04.05.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwellطائرة الأمم المتحدة في مطار مبوكو في بانغوي، جمهورية أفريقيا الوسطى.
طائرة الأمم المتحدة في مطار مبوكو في بانغوي، جمهورية أفريقيا الوسطى. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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قتل 7 جنود و3 مسلحين خلال اشتباكات وقعت بين قوات الجيش ومسلحين تابعين لجماعة مسلحة، في بلدة نزاكو، بإقليم مبومو، جنوب شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى.
بانغي- سبوتنيك. وقال قائد كبير في قيادة أركان الجيش في أفريقيا الوسطى لسبوتنيك اليوم الأربعاء، إن 6 جنود قتلوا خلال اشتباكات مع مسلحين ينتمون إلى جماعة مسلحة تحمل اسم "الوحدة من أجل السلام في أفريقيا الوسطى"، مشيرا إلى أن 3 مسلحين من هذه الأخيرة قتلوا خلال الاشتباكات.
جيش أفريقيا الوسطى - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2022
المتمردون يقتلون 6 جنود من أفريقيا الوسطى
29 أبريل, 13:21 GMT
وتابع بالقول إن عسكريا قتل زميله بنهاية الاشتباكات، عن طريق الخطأ، ظنا منه أنه مسلح تابع لجماعة الوحدة من أجل السلام، وبذلك ارتفع عدد الضحايا من الجيش إلى 7.
وكان ستة جنود قد لقوا حتفهم، في 29 أبريل/نيسان، في هجوم للمتمردين جنوب شرقي جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث تشتعل حرب أهلية منذ سنوات، حسبما أفاد به عضو البرلمان جابين مبولي فويلي.
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