https://arabic.sputniknews.com/20220504/-السلطات-العراقية-تعتقل-متحولا-جنسيا-بتهمة-الابتزاز-1061840056.html
السلطات العراقية تعتقل متحولا جنسيا بتهمة الابتزاز
السلطات العراقية تعتقل متحولا جنسيا بتهمة الابتزاز
قامت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، بالقبض على متحول جنسيا يحمل الجنسية الأمريكية في العاصمة بغداد بتهمة الابتزاز. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T11:26+0000
2022-05-04T11:26+0000
2022-05-04T11:26+0000
العالم العربي
العراق
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وبحسب موقع "شفق نيوز"، تمت عملية الاعتقال داخل أحد الفنادق الراقية، وذلك نتيجة مشاجرة مع صاحب مطعم داخل الفندق، حيث أشار مصدر إلى أن المعتقلة متهمة بعدد من القضايا تتعلق بالابتزاز الإلكتروني لفنانين عراقيين ونساء.وقال مصدر آخر مطلع، إن "المتحول جنسيا" كان قد ولد في بغداد وسافر إلى الولايات المتحدة ليجري عملية التحول الجنسي، موضحا أن عملية الابتزاز تتعلق بنشر مقاطع فيديو تتضمن شخصيات سياسية وأمنية ورجال إعمال وفنانين أقامت علاقة مع المعتقلة، وذلك للحصول على المال مقابل حذف الفيديو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق
السلطات العراقية تعتقل متحولا جنسيا بتهمة الابتزاز
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قامت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، بالقبض على متحول جنسيا يحمل الجنسية الأمريكية في العاصمة بغداد بتهمة الابتزاز.
وبحسب موقع "شفق نيوز
"، تمت عملية الاعتقال داخل أحد الفنادق الراقية، وذلك نتيجة مشاجرة مع صاحب مطعم داخل الفندق، حيث أشار مصدر إلى أن المعتقلة متهمة بعدد من القضايا تتعلق بالابتزاز الإلكتروني لفنانين عراقيين ونساء.
وقال مصدر آخر مطلع، إن "المتحول جنسيا" كان قد ولد في بغداد وسافر إلى الولايات المتحدة ليجري عملية التحول الجنسي، موضحا أن عملية الابتزاز تتعلق بنشر مقاطع فيديو تتضمن شخصيات سياسية وأمنية ورجال إعمال وفنانين أقامت علاقة مع المعتقلة، وذلك للحصول على المال مقابل حذف الفيديو.