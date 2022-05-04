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السلطات العراقية تعتقل متحولا جنسيا بتهمة الابتزاز
السلطات العراقية تعتقل متحولا جنسيا بتهمة الابتزاز
قامت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، بالقبض على متحول جنسيا يحمل الجنسية الأمريكية في العاصمة بغداد بتهمة الابتزاز. 04.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-04T11:26+0000
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وبحسب موقع "شفق نيوز"، تمت عملية الاعتقال داخل أحد الفنادق الراقية، وذلك نتيجة مشاجرة مع صاحب مطعم داخل الفندق، حيث أشار مصدر إلى أن المعتقلة متهمة بعدد من القضايا تتعلق بالابتزاز الإلكتروني لفنانين عراقيين ونساء.وقال مصدر آخر مطلع، إن "المتحول جنسيا" كان قد ولد في بغداد وسافر إلى الولايات المتحدة ليجري عملية التحول الجنسي، موضحا أن عملية الابتزاز تتعلق بنشر مقاطع فيديو تتضمن شخصيات سياسية وأمنية ورجال إعمال وفنانين أقامت علاقة مع المعتقلة، وذلك للحصول على المال مقابل حذف الفيديو.
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العالم العربي, العراق

السلطات العراقية تعتقل متحولا جنسيا بتهمة الابتزاز

11:26 GMT 04.05.2022
© AFP 2022 / Sabah Ararأحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022.
أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
© AFP 2022 / Sabah Arar
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قامت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، بالقبض على متحول جنسيا يحمل الجنسية الأمريكية في العاصمة بغداد بتهمة الابتزاز.
وبحسب موقع "شفق نيوز"، تمت عملية الاعتقال داخل أحد الفنادق الراقية، وذلك نتيجة مشاجرة مع صاحب مطعم داخل الفندق، حيث أشار مصدر إلى أن المعتقلة متهمة بعدد من القضايا تتعلق بالابتزاز الإلكتروني لفنانين عراقيين ونساء.
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وقال مصدر آخر مطلع، إن "المتحول جنسيا" كان قد ولد في بغداد وسافر إلى الولايات المتحدة ليجري عملية التحول الجنسي، موضحا أن عملية الابتزاز تتعلق بنشر مقاطع فيديو تتضمن شخصيات سياسية وأمنية ورجال إعمال وفنانين أقامت علاقة مع المعتقلة، وذلك للحصول على المال مقابل حذف الفيديو.
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