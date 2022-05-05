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https://arabic.sputniknews.com/20220505/أبناء-الجالية-الروسية-في-حلب-يحتفلون-بعيد-النصر-1061887124.html
أبناء الجالية الروسية في حلب يحتفلون بعيد النصر
أبناء الجالية الروسية في حلب يحتفلون بعيد النصر
شهدت مدينة حلب، اليوم الخميس، احتفال أبناء الجالية الروسية بالذكرى السابعة والسبعين للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T17:35+0000
2022-05-05T17:35+0000
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حلب
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وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تضمن الحفل الذي نظمه مركز التنسيق الروسي بالتعاون مع الجالية الروسية في حلب في ساحة سعد الله الجابري، عزف الأناشيد الوطنية الروسية وتوزيع شعار النصر على المشاركين ورفع الأعلام السورية والروسية.وقال رئيس مركز التنسيق الروسي بحلب العقيد فاديم بويكو إن الاحتفالية تحمل عنوان (غيورسكيا) أي شارة النصر التي ترمز لنصر الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية على النازية، وأكثر من 25 مليون شهيد بذلوا أرواحهم في هذه الحرب.من جهتها، قالت رئيسة الجالية الروسية بحلب ناتاليا تروسكايا "إن الشعب الروسي يحتفل ويحيي هذه الذكرى كل عام لتبقى خالدة في القلوب".وتشهد العاصمة الروسية موسكو، يوم السبت 7 مايو/أيار، بروفة للعرض العسكري الجوي بمناسبة عيد النصر الذي سيقام في 9 مايو/أيار 2022 في الساحة الحمراء، والذي سيتضمن مشاركة 77 طائرة وطائرة هليكوبتر، وفقًا لعدد السنوات منذ نهاية الحرب الوطنية العظمى.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/بروفة-للعرض-الجوي-الروسي-في-العاصمة-موسكو-قبيل-احتفالات-عيد-النصر-1061837145.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, عيد النصر, حلب

أبناء الجالية الروسية في حلب يحتفلون بعيد النصر

17:35 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Alexander Vilf / الذهاب إلى بنك الصورأفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - الذكرى الـ74 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945)
أفضل صور العرض العكسري بمناسبة عيد النصر على مدار السنين في روسيا - الذكرى الـ74 لعيد النصر في الحرب الوطنية العظمى ضد ألمانيا النازية (1941-1945) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Alexander Vilf
/
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شهدت مدينة حلب، اليوم الخميس، احتفال أبناء الجالية الروسية بالذكرى السابعة والسبعين للنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.
وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، تضمن الحفل الذي نظمه مركز التنسيق الروسي بالتعاون مع الجالية الروسية في حلب في ساحة سعد الله الجابري، عزف الأناشيد الوطنية الروسية وتوزيع شعار النصر على المشاركين ورفع الأعلام السورية والروسية.
وقال رئيس مركز التنسيق الروسي بحلب العقيد فاديم بويكو إن الاحتفالية تحمل عنوان (غيورسكيا) أي شارة النصر التي ترمز لنصر الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية على النازية، وأكثر من 25 مليون شهيد بذلوا أرواحهم في هذه الحرب.
المقاتلة سو-30إس إم متعددة الأغراض لفريق العرض الجوي الفرسان الروس التابعة لقوات السلاح الروس الروسي أثناء الجزء الجوي من العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
بروفة للعرض الجوي الروسي في العاصمة موسكو قبيل احتفالات عيد النصر
أمس, 10:14 GMT
من جهتها، قالت رئيسة الجالية الروسية بحلب ناتاليا تروسكايا "إن الشعب الروسي يحتفل ويحيي هذه الذكرى كل عام لتبقى خالدة في القلوب".
وتشهد العاصمة الروسية موسكو، يوم السبت 7 مايو/أيار، بروفة للعرض العسكري الجوي بمناسبة عيد النصر الذي سيقام في 9 مايو/أيار 2022 في الساحة الحمراء، والذي سيتضمن مشاركة 77 طائرة وطائرة هليكوبتر، وفقًا لعدد السنوات منذ نهاية الحرب الوطنية العظمى.
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