https://arabic.sputniknews.com/20220505/أردوغان-يجري-مباحثات-مع-ملك-ماليزيا-بشأن-قضايا-إقليمية-1061889718.html
أردوغان يجري مباحثات مع ملك ماليزيا بشأن قضايا إقليمية
أردوغان يجري مباحثات مع ملك ماليزيا بشأن قضايا إقليمية
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات، اليوم الخميس، مع ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه، بشأن العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T19:04+0000
2022-05-05T19:04+0000
2022-05-05T19:04+0000
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وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، إن المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب وكالة "الأناضول".وذكر البيان أن أردوغان وملك ماليزيا بحثا سبل تطوير العلاقات التركية الماليزية وقضايا إقليمية، بما فيها أوضاع مسلمي الروهينغا البورميين.وذكر البيان أن الرئيس التركي وملك ماليزيا تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي كان الاثنين الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/تركيا-تخطط-لبناء-250-ألف-منزل-شمالي-سوريا-1061888272.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار ماليزيا اليوم
أردوغان يجري مباحثات مع ملك ماليزيا بشأن قضايا إقليمية
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات، اليوم الخميس، مع ملك ماليزيا السلطان عبد الله أحمد شاه، بشأن العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.
وقالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، إن المباحثات جرت خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وذكر البيان أن أردوغان وملك ماليزيا بحثا سبل تطوير العلاقات التركية الماليزية وقضايا إقليمية، بما فيها أوضاع مسلمي الروهينغا البورميين.
وذكر البيان أن الرئيس التركي وملك ماليزيا تبادلا التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي كان الاثنين الماضي.