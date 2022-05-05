https://arabic.sputniknews.com/20220505/البنتاغون-واشنطن-لا-تقدم-معلومات-استخباراتية-لتحديد-مواقع-القادة-العسكريين-الروس-في-أوكرانيا-1061890853.html

البنتاغون: لا نقدم معلومات استخباراتية لاستهداف قادة الجيش الروسي في أوكرانيا

البنتاغون: لا نقدم معلومات استخباراتية لاستهداف قادة الجيش الروسي في أوكرانيا

زعمت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" أن الولايات المتحدة لا تقدم معلومات استخباراتية لتحديد مواقع القادة العسكريين الروس في أوكرانيا، ولا تشارك في تحديد من... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T19:39+0000

2022-05-05T19:39+0000

2022-05-05T20:03+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي، في مؤتمر صحافي، أن بلاده "لا تقدم معلومات استخباراتية عن مواقع كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة أو تشارك في قرارات الاستهداف للجيش الأوكراني".وأضاف كيربي "الأوكرانيون بصراحة تامة لديهم معلومات أكثر بكثير مما لدينا. هذا بلدهم وأراضيهم، ولديهم قدرات لجمع المعلومات الاستخباراتية الخاصة بهم"، على حد تعبيره.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الأربعاء، أن مركبات الناتو التي تحمل أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية ووصلت إلى أوكرانيا سيتم تدميرها.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا بالفعل لإنهاء الصراع.وأوضح أنه "من خلال الدعم العلني لنظام كييف، تبذل دول الناتو كل ما في وسعها لمنع إنهاء العملية من خلال الاتفاقات السياسية".

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العالم, روسيا