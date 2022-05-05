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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220505/البنتاغون-واشنطن-لا-تقدم-معلومات-استخباراتية-لتحديد-مواقع-القادة-العسكريين-الروس-في-أوكرانيا-1061890853.html
البنتاغون: لا نقدم معلومات استخباراتية لاستهداف قادة الجيش الروسي في أوكرانيا
البنتاغون: لا نقدم معلومات استخباراتية لاستهداف قادة الجيش الروسي في أوكرانيا
زعمت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" أن الولايات المتحدة لا تقدم معلومات استخباراتية لتحديد مواقع القادة العسكريين الروس في أوكرانيا، ولا تشارك في تحديد من... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T19:39+0000
2022-05-05T20:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي، في مؤتمر صحافي، أن بلاده "لا تقدم معلومات استخباراتية عن مواقع كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة أو تشارك في قرارات الاستهداف للجيش الأوكراني".وأضاف كيربي "الأوكرانيون بصراحة تامة لديهم معلومات أكثر بكثير مما لدينا. هذا بلدهم وأراضيهم، ولديهم قدرات لجمع المعلومات الاستخباراتية الخاصة بهم"، على حد تعبيره.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الأربعاء، أن مركبات الناتو التي تحمل أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية ووصلت إلى أوكرانيا سيتم تدميرها.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا بالفعل لإنهاء الصراع.وأوضح أنه "من خلال الدعم العلني لنظام كييف، تبذل دول الناتو كل ما في وسعها لمنع إنهاء العملية من خلال الاتفاقات السياسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220504/وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-تستخدم-إنستغرام-وفي-بي-إن-من-أجل-التجسس-على-روسيا-1061845047.html
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العالم, روسيا

البنتاغون: لا نقدم معلومات استخباراتية لاستهداف قادة الجيش الروسي في أوكرانيا

19:39 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 20:03 GMT 05.05.2022)
© AFP 2022 / Tech. Sgt. Andy Dunawayمبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022 / Tech. Sgt. Andy Dunaway
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زعمت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" أن الولايات المتحدة لا تقدم معلومات استخباراتية لتحديد مواقع القادة العسكريين الروس في أوكرانيا، ولا تشارك في تحديد من تستهدفهم القوات الأوكرانية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي، في مؤتمر صحافي، أن بلاده "لا تقدم معلومات استخباراتية عن مواقع كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة أو تشارك في قرارات الاستهداف للجيش الأوكراني".
وأضاف كيربي "الأوكرانيون بصراحة تامة لديهم معلومات أكثر بكثير مما لدينا. هذا بلدهم وأراضيهم، ولديهم قدرات لجمع المعلومات الاستخباراتية الخاصة بهم"، على حد تعبيره.
شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وكالة: المخابرات المركزية الأمريكية تستخدم "إنستغرام" و"في بي إن" من أجل التجسس على روسيا
أمس, 13:48 GMT

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد ذكرت في تقرير نشرته، أمس الأربعاء، أن واشنطن قدمت لكييف معلومات استخباراتية ساهمت في استهداف عدد من قادة الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الأربعاء، أن مركبات الناتو التي تحمل أسلحة وذخائر للقوات الأوكرانية ووصلت إلى أوكرانيا سيتم تدميرها.

وقال شويغو، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا. أشير إلى أن أي وسائل نقل تابعة لحلف شمال الأطلسي تصل إلى أراضي البلد بأسلحة أو عتاد لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية نعتبرها هدفاَ مشروعا للتدمير".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد قال في نهاية الشهر الماضي، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا بالفعل لإنهاء الصراع.

وأضاف في تصريحات لوكالة شينخوا، أن واشنطن والناتو يبذلان الآن كل ما في وسعهما لإطالة أمد الصراع.

وأوضح أنه "من خلال الدعم العلني لنظام كييف، تبذل دول الناتو كل ما في وسعها لمنع إنهاء العملية من خلال الاتفاقات السياسية".
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