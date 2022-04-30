https://arabic.sputniknews.com/20220430/لافروف-أمريكا-والناتو-يعيقان-الحل-السياسي-في-أوكرانيا-الرئاسي-الليبي-يحظر-أي-تحركات-عسكرية-1061762451.html

لافروف: أمريكا و"الناتو" يعيقان الحل السياسي في أوكرانيا.. الرئاسي الليبي يحظر أي تحركات عسكرية

لافروف: أمريكا و"الناتو" يعيقان الحل السياسي في أوكرانيا.. الرئاسي الليبي يحظر أي تحركات عسكرية

لافروف يؤكد أن أمريكا و"الناتو" يعيقان الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، وخلال زيارته للرياض أردوغان يؤكد أن العلاقات مع السعودية ستعود لمرحلة أفضل من السابق،... 30.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-30T14:52+0000

2022-04-30T14:52+0000

2022-04-30T14:52+0000

عالم سبوتنيك

راديو

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لافروف: أمريكا و"الناتو" يعيقان الحل السياسي في أوكرانيا.. الرئاسي الليبي يحظر أي تحركات عسكرية لافروف: أمريكا و"الناتو" يعيقان الحل السياسي في أوكرانيا.. الرئاسي الليبي يحظر أي تحركات عسكرية

لافروف يؤكد أن أمريكا و"الناتو" يعيقان الحل السياسي للأزمة الأوكرانيةقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنه يتعين على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) التوقف عن صب الأسلحة على أوكرانيا إذا سعيا بالفعل لإنهاء الصراع.وأضاف في تصريحات لوكالة شينخوا، أن واشنطن والناتو يبذلان الآن كل ما في وسعهما لإطالة أمد الصراع.وأوضح أنه "من خلال الدعم العلني لنظام كييف، تبذل دول الناتو كل ما في وسعها لمنع إنهاء العملية من خلال الاتفاقات السياسية".وأكد لافروف أن "الوفدين الروسي والأوكراني حاليا يناقشان بالفعل مسودة اتفاقية محتملة عبر الفيديو كونفرنس على أساس يومي".وأشار إلى أن "الاتفاقية يجب أن تشمل وضع أوكرانيا المحايد والمنزوع السلاح، وكذلك الضمانات الأمنية لكييف".وأوضح أنه "بدأت تتشكل ثلاثة محاور هي الأنغلوسكسوني بقيادة واشنطن ولندن وهو يصر على عسكرة أوكرانيا، والآخر أوروبي تقوده ألمانيا وفرنسا ويسعى للتهدئة، أما المحور الثالث هو محور شرق أوروبا الذي يتماهى مع موقف الغرب، وتعتبره واشنطن أداة لتحقيق مصالحها".خلال زيارته للرياض.. أردوغان يؤكد أن العلاقات مع السعودية ستعود لمرحلة أفضل من السابقأعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن ثقته، في أن تتمكن أنقرة والرياض من رفع علاقاتهما إلى مستوى أفضل مما كانت عليه في الماضي.وجاءت تصريحات الرئيس التركي تعليقا على زيارته للسعودية التي تأتي بعد انقطاع دام نحو 5 سنوات.وقال أردوغان، إن أنقرة "تؤكد في كل مناسبة أنها تولي أهمية لاستقرار وأمن أشقائها في منطقة الخليج، مثلما تولي أهمية لاستقرار تركيا وأمنها".وأكد أن أنقرة "ضد جميع أنواع الإرهاب، وتولي أهمية كبيرة للتعاون مع دول المنطقة ضد الإرهاب".وأوضح أن هناك "بعض العوائق العالقة بين الجانبين بشأن الرؤى حول ملفات الشرق الأوسط تحتاج إلى تسوية، لكنها ليست خلافات كبيرة".المجلس الرئاسي الليبي يحظر أي تحركات عسكرية في العاصمة إلا بإذن منهأصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمرا يحظر تحريك الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها "إلا بإذن منه".جاء ذلك في بلاغ أصدره المجلس بصفته "القائد الأعلى للجيش" ووجهه إلى جميع وحدات الجيش، وإلى كل من عبد الحميد الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع، ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي وإدارتي الاستخبارات العسكرية والشرطة.ويأتي تحرك الرئاسي الليبي بعد ظهور مؤشرات للتصعيد بين الميليشيات المسلحة المتنافسة المنقسم ولاؤها بين رئيسي الحكومة عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، قد تصل إلى مرحلة الحرب.وأكد أن زيارة باشاغا إلى تركيا، تأتي ضمن محاولات الأطراف لضمان اعتراف دولي، لافتا إلى أن اقتراب باشاغا من أنقرة يمكن أن يؤمن له جزءا مهما في مسألة التمثيل الدولي.يمكنكم متابعة المزيد من التفاصيل عبر برنامج عالم سبوتنيك

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