https://arabic.sputniknews.com/20220505/البيت-الأبيض-يعين-لأول-مرة-امرأة-مثلية-في-منصب-المتحدثة-باسم-بايدن-1061891649.html

البيت الأبيض يعين لأول مرة امرأة مثلية في منصب المتحدثة باسم بايدن

البيت الأبيض يعين لأول مرة امرأة مثلية في منصب المتحدثة باسم بايدن

تستعد جين بساكي لمغادرة منصبها كسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض خلال الأسبوع المقبل، بعد ‏الاستقرار على خليفتها.‏ 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T20:29+0000

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العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

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وأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، تعيين كارين جان بيير- كأول امرأة سوداء وأول امرأة مثلية الجنس- في منصب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، خلفا لبساكي، التي ستغادر منصبها في 13 مايو/ أيار الجاري، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن النائبة الحالية لبساكي، كارين جان بيير، ستحل محلها، وذلك بعد مرور عام ونصف العام على توليها منصبها.وقال للصحفيين: "إن كارين لا تجلب فقط الخبرة والموهبة والنزاهة اللازمة لهذه المهمة الصعبة، ولكنها ستستمر في التواصل بشأن عمل إدارة بايدن-هاريس، نيابة عن الشعب الأمريكي، وستكون صوتا قويا يتحدث باسمي وهذه الإدارة".وكانت تقارير كشفت الشهر الماضي أن جين بساكي تخطط لمغادرة منصبها كسكرتيرة صحفية للبيت الأبيض مقابل انضمامها للعمل في شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.وعندما سُئلت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عما إذا كان من المناسب الاستمرار في العمل كسكرتيرة صحفية أثناء التفاوض على وظيفة مع شبكة إخبارية للشركات، قالت بساكي إنها "تلتزم بجميع المعايير القانونية والأخلاقية اللازمة لترك منصبها الحالي أو منصبها في القطاع الخاص".وأصبحت جين بساكي ثاني مسؤول اتصالات كبير في البيت الأبيض يغادر إلى شبكة "إم إس إن بي سي"، بعد سيمون ساندرز، التي غادرت منصبها كمتحدثة باسم كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من العام الحالي، وستبدأ في استضافة برنامج "إم إس إن بي سي" المذاع خلال عطلات نهاية الأسبوع ابتداء من شهر مايو/ أيار المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220401/لا-أستطيع-التأكيد-سكرتيرة-البيت-الأبيض-ترد-على-أنباء-تقديم-استقالتها-1060752684.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن