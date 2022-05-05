https://arabic.sputniknews.com/20220505/العاهل-السعودي-يصدر-أوامر-بتعيين-ثلاثة-محافظين--1061883300.html

العاهل السعودي يصدر أوامر بتعيين ثلاثة محافظين

العاهل السعودي يصدر أوامر بتعيين ثلاثة محافظين

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء محافظ الإحساء من منصبه، وتعيين 3 محافظين جدد. 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T15:43+0000

2022-05-05T15:43+0000

2022-05-05T15:43+0000

أخبار السعودية اليوم

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جاء ذلك في أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية.وقرر العاهل السعودي تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظا للطائف، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظا لجدة.كما أصدر الملك سلمان قرارا بإعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الإحساء من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بديلا له.وفي الإطار ذاته، قرر الملك سلمان "تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية".وتضمنت الأوامر الملكية أيضا إنشاء هيئتين لتطوير كل من الطائف والإحساء، على أن يعين رئيسهما وأعضائهما بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

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أخبار السعودية اليوم