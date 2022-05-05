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https://arabic.sputniknews.com/20220505/العاهل-السعودي-يصدر-أوامر-بتعيين-ثلاثة-محافظين--1061883300.html
العاهل السعودي يصدر أوامر بتعيين ثلاثة محافظين
العاهل السعودي يصدر أوامر بتعيين ثلاثة محافظين
أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء محافظ الإحساء من منصبه، وتعيين 3 محافظين جدد. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T15:43+0000
2022-05-05T15:43+0000
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك في أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية.وقرر العاهل السعودي تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظا للطائف، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظا لجدة.كما أصدر الملك سلمان قرارا بإعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الإحساء من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بديلا له.وفي الإطار ذاته، قرر الملك سلمان "تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية".وتضمنت الأوامر الملكية أيضا إنشاء هيئتين لتطوير كل من الطائف والإحساء، على أن يعين رئيسهما وأعضائهما بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/السعودية-تفتح-تحقيقا-عاجلا-في-أسباب-عدم-انتظام-الرحلات-في-مطار-جدة-1061873241.html
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أخبار السعودية اليوم

العاهل السعودي يصدر أوامر بتعيين ثلاثة محافظين

15:43 GMT 05.05.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يلقي كلمة افتراضية خلال القمة السنوية الـ15 لقادة مجموعة العشرين في الرياض، المملكة العربية السعودية، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© REUTERS / BANDER ALGALOUD
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أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء محافظ الإحساء من منصبه، وتعيين 3 محافظين جدد.
جاء ذلك في أوامر ملكية أصدرها الملك سلمان اليوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية.
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12:17 GMT
وقرر العاهل السعودي تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود محافظا للطائف، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظا لجدة.
كما أصدر الملك سلمان قرارا بإعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ الإحساء من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بديلا له.
وفي الإطار ذاته، قرر الملك سلمان "تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية".
وتضمنت الأوامر الملكية أيضا إنشاء هيئتين لتطوير كل من الطائف والإحساء، على أن يعين رئيسهما وأعضائهما بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
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