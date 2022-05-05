https://arabic.sputniknews.com/20220505/السعودية-تفتح-تحقيقا-عاجلا-في-أسباب-عدم-انتظام-الرحلات-في-مطار-جدة-1061873241.html
السعودية تفتح تحقيقا عاجلا في أسباب عدم انتظام الرحلات في مطار جدة
السعودية تفتح تحقيقا عاجلا في أسباب عدم انتظام الرحلات في مطار جدة
أمرت السلطات السعودية، اليوم الخميس، بفتح تحقيق عاجل في أسباب عدم انتظام رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار جدة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T12:17+0000
2022-05-05T12:17+0000
2022-05-05T12:17+0000
العالم العربي
وزارة الحج والعمرة السعودية
السعودية
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، ظهر اليوم الخميس، أن صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بهدف الوقوف على أسباب عدم انتظام بعض رحلات المعتمرين والمسافرين في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، خلال الأيام الماضية.وأمر الوزير السعودي بالتحقيق في هذا الأمر وتحديد المتسببين فيه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، مع المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والمعتمرين، وتقديم توصيات في موعد أقصاه أسبوع.ويذكر أن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قد شهد حالة كبيرة من التكدس لعدد واسع من الركاب في الصالة الشمالية، ما بين مسافرين ومعتمرين.
السعودية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, وزارة الحج والعمرة السعودية, السعودية
السعودية تفتح تحقيقا عاجلا في أسباب عدم انتظام الرحلات في مطار جدة
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أمرت السلطات السعودية، اليوم الخميس، بفتح تحقيق عاجل في أسباب عدم انتظام رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار جدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، ظهر اليوم الخميس، أن صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بهدف الوقوف على أسباب عدم انتظام بعض رحلات المعتمرين والمسافرين في مطار الملك
عبد العزيز الدولي بجدة، خلال الأيام الماضية.
وأمر الوزير السعودي بالتحقيق في هذا الأمر وتحديد المتسببين فيه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، مع المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والمعتمرين
، وتقديم توصيات في موعد أقصاه أسبوع.
ويذكر أن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قد شهد حالة كبيرة من التكدس لعدد واسع من الركاب في الصالة الشمالية، ما بين مسافرين ومعتمرين.