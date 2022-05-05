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السعودية تفتح تحقيقا عاجلا في أسباب عدم انتظام الرحلات في مطار جدة
السعودية تفتح تحقيقا عاجلا في أسباب عدم انتظام الرحلات في مطار جدة
أمرت السلطات السعودية، اليوم الخميس، بفتح تحقيق عاجل في أسباب عدم انتظام رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار جدة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T12:17+0000
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العالم العربي
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السعودية
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، ظهر اليوم الخميس، أن صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بهدف الوقوف على أسباب عدم انتظام بعض رحلات المعتمرين والمسافرين في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، خلال الأيام الماضية.وأمر الوزير السعودي بالتحقيق في هذا الأمر وتحديد المتسببين فيه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، مع المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والمعتمرين، وتقديم توصيات في موعد أقصاه أسبوع.ويذكر أن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قد شهد حالة كبيرة من التكدس لعدد واسع من الركاب في الصالة الشمالية، ما بين مسافرين ومعتمرين.
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العالم العربي, وزارة الحج والعمرة السعودية, السعودية

السعودية تفتح تحقيقا عاجلا في أسباب عدم انتظام الرحلات في مطار جدة

12:17 GMT 05.05.2022
© AP Photo / Amr Nabilالخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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أمرت السلطات السعودية، اليوم الخميس، بفتح تحقيق عاجل في أسباب عدم انتظام رحلات المسافرين والمعتمرين في مطار جدة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، ظهر اليوم الخميس، أن صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بهدف الوقوف على أسباب عدم انتظام بعض رحلات المعتمرين والمسافرين في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، خلال الأيام الماضية.
وأمر الوزير السعودي بالتحقيق في هذا الأمر وتحديد المتسببين فيه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، مع المحافظة على جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والمعتمرين، وتقديم توصيات في موعد أقصاه أسبوع.
ويذكر أن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة قد شهد حالة كبيرة من التكدس لعدد واسع من الركاب في الصالة الشمالية، ما بين مسافرين ومعتمرين.
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