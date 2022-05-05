https://arabic.sputniknews.com/20220505/الكرملين-بوتين-يبحث-مع-بينيت-الوضع-في-أوكرانيا-وإجلاء-المدنيين-من-مصنع-آزوفستال---1061883738.html
الكرملين: بوتين يبحث مع بينيت الوضع في أوكرانيا وإجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال"
الكرملين: بوتين يبحث مع بينيت الوضع في أوكرانيا وإجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال"
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الوضع في أوكرانيا وإجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال". 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T15:44+0000
2022-05-05T15:44+0000
2022-05-05T15:49+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "تمت مواصلة تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا، والتركيز على الجوانب الإنسانية، بما في ذلك، إجلاء السكان المدنيين من منطقة مصنع "آزوفستال" بالتعاون مع ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذين يحتجزهم المسلحون القوميون كرهائن".ونوه البيان إلى استعداد العسكريين الروس لضمان خروج آمن للمدنيين.وأضاف البيان: "أما بالنسبة للمسلحين في "آزوفستال"، فعلى سلطات كييف أن تصدر أوامرها لهم بإلقاء السلاح".
https://arabic.sputniknews.com/20220503/توتر-بين-روسيا-وإسرائيل-بسبب-أوكرانيا-1061820793.html
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روسيا
الكرملين: بوتين يبحث مع بينيت الوضع في أوكرانيا وإجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال"
15:44 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 15:49 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الوضع في أوكرانيا وإجلاء المدنيين من مصنع "آزوفستال".
وجاء في بيان الكرملين: "تمت مواصلة تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا، والتركيز على الجوانب الإنسانية، بما في ذلك، إجلاء السكان المدنيين من منطقة مصنع "آزوفستال" بالتعاون مع ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والذين يحتجزهم المسلحون القوميون كرهائن".
ونوه البيان إلى استعداد العسكريين الروس لضمان خروج آمن للمدنيين.
وأضاف البيان: "أما بالنسبة للمسلحين في "آزوفستال"، فعلى سلطات كييف أن تصدر أوامرها لهم بإلقاء السلاح".