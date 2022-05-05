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https://arabic.sputniknews.com/20220505/الكرملين-مبادرات-القوميين-المتطرفين-في-آزوفستال-مشابهة-لشروط-الإرهابيين-في-سوريا-1061868283.html
الكرملين: مطالب القوميين المتطرفين في "آزوفستال" مشابهة لشروط الإرهابيين في سوريا
الكرملين: مطالب القوميين المتطرفين في "آزوفستال" مشابهة لشروط الإرهابيين في سوريا
أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مطالب القوميين الأوكرانيين المحاصرين على أراضي مصنع "آزوفستال" في ماريوبول لتبادل المدنيين مقابل الطعام والدواء... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T09:52+0000
2022-05-05T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بيسكوف: "بالطبع، يتلقى الرئيس كل هذه المعلومات وبالطبع يعرف كل شيء".وأضاف قائلا: "أما بالنسبة لمطالب للقوميين الذين يختبئون في المصنع تحت الأرض، فهي بالطبع تشبه إلى حد كبير مطالب متشابهة سبق أن عبّر عنها الإرهابيون في سوريا".وكشف ممثل مقر عمليات تحرير مصنع "آزوفستال" أن القوميين المتطرفين المحاصرين في المصنع تقدموا بمبادرة مفادها الحصول على أغذية وأدوية مقابل تحرير المدنيين.وقال ممثل مقر عمليات تحرير مصنع "آزوفستال" لوكالة "سبوتنك"، إنه "علينا أن نحافظ على الاتصالات مع عناصر آزوف الذين استقروا هناك وأثناء المفاوضات عرضوا علينا تبادل الرهائن المدنيين مقابل الغذاء والدواء".وأضاف قائلا: "إن الصفقة كانت تشمل مبادلة خمس عشرة رهينة لكل طن من الطعام وكذلك الأدوية، محذرين من أنهم لن يسمحوا لأي شخص بالذهاب إلى أوكرانيا بعد الآن".وتابع قائلا: "لقد صادفنا مثل هذه الأساليب في سوريا، عندما كنا نتفاوض مع "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) عارضين تبادل الأدوية والأغذية مقابل الأشخاص".
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الكرملين: مطالب القوميين المتطرفين في "آزوفستال" مشابهة لشروط الإرهابيين في سوريا

09:52 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 10:38 GMT 05.05.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر لمبنى سكني مدمر على خلفية مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
منظر لمبنى سكني مدمر على خلفية مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مطالب القوميين الأوكرانيين المحاصرين على أراضي مصنع "آزوفستال" في ماريوبول لتبادل المدنيين مقابل الطعام والدواء تشبه مطالب الإرهابيين في سوريا.
وقال بيسكوف: "بالطبع، يتلقى الرئيس كل هذه المعلومات وبالطبع يعرف كل شيء".
وأضاف قائلا: "أما بالنسبة لمطالب للقوميين الذين يختبئون في المصنع تحت الأرض، فهي بالطبع تشبه إلى حد كبير مطالب متشابهة سبق أن عبّر عنها الإرهابيون في سوريا".
وكشف ممثل مقر عمليات تحرير مصنع "آزوفستال" أن القوميين المتطرفين المحاصرين في المصنع تقدموا بمبادرة مفادها الحصول على أغذية وأدوية مقابل تحرير المدنيين.
وقال ممثل مقر عمليات تحرير مصنع "آزوفستال" لوكالة "سبوتنك"، إنه "علينا أن نحافظ على الاتصالات مع عناصر آزوف الذين استقروا هناك وأثناء المفاوضات عرضوا علينا تبادل الرهائن المدنيين مقابل الغذاء والدواء".
وأضاف قائلا: "إن الصفقة كانت تشمل مبادلة خمس عشرة رهينة لكل طن من الطعام وكذلك الأدوية، محذرين من أنهم لن يسمحوا لأي شخص بالذهاب إلى أوكرانيا بعد الآن".
وتابع قائلا: "لقد صادفنا مثل هذه الأساليب في سوريا، عندما كنا نتفاوض مع "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) عارضين تبادل الأدوية والأغذية مقابل الأشخاص".
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