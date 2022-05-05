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المغرب وتايلاند يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
المغرب وتايلاند يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
أجرى سفير المغرب لدى تايلاند عبد الرحيم رحالي ورئيس مجلس النواب التايلاندي شيان ليكباي، يوم الثلاثاء، مباحثات تضمنت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T10:16+0000
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بحسب "هسبريس"، أكد ليكباي أهمية العلاقات التي تجمع بين المغرب والتايلاند، مشيرا إلى أوجه التشابه بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وإلى ترحيب بلاده بحصول مجلس النواب المغربي على صفة عضو ملاحظ لدى الجمعية البرلمانية لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان)، واستعدادها لتوسيع التعاون البرلماني بين المملكتين.بدوره، أكد رحالي أهمية التعاون المشترك بين البلدين، آملا في أن يكون هذه المباحثات بداية لسلسة قادمة من المباحثات المثمرة.
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العالم, أخبار المغرب اليوم, أخبار تايلاند

المغرب وتايلاند يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

10:16 GMT 05.05.2022
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© flickr.com / Marek Kubica
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أجرى سفير المغرب لدى تايلاند عبد الرحيم رحالي ورئيس مجلس النواب التايلاندي شيان ليكباي، يوم الثلاثاء، مباحثات تضمنت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
بحسب "هسبريس"، أكد ليكباي أهمية العلاقات التي تجمع بين المغرب والتايلاند، مشيرا إلى أوجه التشابه بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، وإلى ترحيب بلاده بحصول مجلس النواب المغربي على صفة عضو ملاحظ لدى الجمعية البرلمانية لرابطة بلدان جنوب شرق آسيا (آسيان)، واستعدادها لتوسيع التعاون البرلماني بين المملكتين.
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بدوره، أكد رحالي أهمية التعاون المشترك بين البلدين، آملا في أن يكون هذه المباحثات بداية لسلسة قادمة من المباحثات المثمرة.
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