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بابا الفاتيكان يظهر على كرسي متحرك
بابا الفاتيكان يظهر على كرسي متحرك
ظهر البابا فرنسيس، بعد معاناته من ألم في الركبة، اليوم الخميس، جالسا على كرسي متحرك لحضور اجتماع خاص في الفاتيكان. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
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ويعاني فرانسيس من ألم في ركبته اليمنى منذ أسابيع وألغى جميع ارتباطاته لهذا السبب، بحسب ما ذكر موقع "ansa".لكن البابا جاء إلى جمعية الاتحاد الدولي للرؤساء العامين على كرسي متحرك، وساعده كبير الخدم في الفاتيكان.وأكد الموقع أن البابا كان يبتسم وبصحة جيدة واضحة ومعنويات عالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الكرملين-ليس-هناك-اتفاقات-بشأن-لقاء-بوتين-مع-بابا-الفاتيكان-1061840469.html
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بابا الفاتيكان يظهر على كرسي متحرك

12:20 GMT 05.05.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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ظهر البابا فرنسيس، بعد معاناته من ألم في الركبة، اليوم الخميس، جالسا على كرسي متحرك لحضور اجتماع خاص في الفاتيكان.
ويعاني فرانسيس من ألم في ركبته اليمنى منذ أسابيع وألغى جميع ارتباطاته لهذا السبب، بحسب ما ذكر موقع "ansa".
لكن البابا جاء إلى جمعية الاتحاد الدولي للرؤساء العامين على كرسي متحرك، وساعده كبير الخدم في الفاتيكان.
وأكد الموقع أن البابا كان يبتسم وبصحة جيدة واضحة ومعنويات عالية.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
الكرملين: ليس هناك اتفاقات بشأن لقاء بوتين مع بابا الفاتيكان
أمس, 11:39 GMT
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