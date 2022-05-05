https://arabic.sputniknews.com/20220505/بابا-الفاتيكان-يظهر-على-كرسي-متحرك-1061873371.html
بابا الفاتيكان يظهر على كرسي متحرك
بابا الفاتيكان يظهر على كرسي متحرك
ظهر البابا فرنسيس، بعد معاناته من ألم في الركبة، اليوم الخميس، جالسا على كرسي متحرك لحضور اجتماع خاص في الفاتيكان. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T12:20+0000
2022-05-05T12:20+0000
2022-05-05T12:20+0000
العالم
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ويعاني فرانسيس من ألم في ركبته اليمنى منذ أسابيع وألغى جميع ارتباطاته لهذا السبب، بحسب ما ذكر موقع "ansa".لكن البابا جاء إلى جمعية الاتحاد الدولي للرؤساء العامين على كرسي متحرك، وساعده كبير الخدم في الفاتيكان.وأكد الموقع أن البابا كان يبتسم وبصحة جيدة واضحة ومعنويات عالية.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/الكرملين-ليس-هناك-اتفاقات-بشأن-لقاء-بوتين-مع-بابا-الفاتيكان-1061840469.html
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العالم
بابا الفاتيكان يظهر على كرسي متحرك
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ظهر البابا فرنسيس، بعد معاناته من ألم في الركبة، اليوم الخميس، جالسا على كرسي متحرك لحضور اجتماع خاص في الفاتيكان.
ويعاني فرانسيس من ألم في ركبته اليمنى منذ أسابيع وألغى جميع ارتباطاته لهذا السبب، بحسب ما ذكر موقع "ansa"
.
لكن البابا جاء إلى جمعية الاتحاد الدولي للرؤساء العامين على كرسي متحرك، وساعده كبير الخدم في الفاتيكان.
وأكد الموقع أن البابا كان يبتسم وبصحة جيدة واضحة ومعنويات عالية.