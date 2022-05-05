https://arabic.sputniknews.com/20220505/بوغدانوف-عقب-الاجتماع-مع-وفد-حماس-مستعدون-لاستضافة-اجتماع-للفلسطينيين-في-موسكو-1061878672.html
بوغدانوف عقب لقائه وفد حماس: مستعدون لاستضافة اجتماع للفلسطينيين في موسكو
بوغدانوف عقب لقائه وفد حماس: مستعدون لاستضافة اجتماع للفلسطينيين في موسكو
قال نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا مستعدة لتقديم موسكو كمكان للاجتماع بين الفلسطينيين. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T13:57+0000
2022-05-05T13:57+0000
2022-05-05T14:07+0000
روسيا
العالم العربي
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وأكد نائب وزير الخارجية الروسي بعد لقاء وفد حركة حماس في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو تدعو جميع الأطراف إلى استقرار الأوضاع حول القدس.وقال بوغدانوف: "موسكو تنتظر زيارة وفد من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى روسيا في المستقبل القريب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي
بوغدانوف عقب لقائه وفد حماس: مستعدون لاستضافة اجتماع للفلسطينيين في موسكو
13:57 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 14:07 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
قال نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا مستعدة لتقديم موسكو كمكان للاجتماع بين الفلسطينيين.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي بعد لقاء وفد حركة حماس في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو تدعو جميع الأطراف إلى استقرار الأوضاع حول القدس.
وقال بوغدانوف: "موسكو تنتظر زيارة وفد من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى روسيا في المستقبل القريب".