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بوغدانوف عقب لقائه وفد حماس: مستعدون لاستضافة اجتماع للفلسطينيين في موسكو
https://arabic.sputniknews.com/20220505/بوغدانوف-عقب-الاجتماع-مع-وفد-حماس-مستعدون-لاستضافة-اجتماع-للفلسطينيين-في-موسكو-1061878672.html
بوغدانوف عقب لقائه وفد حماس: مستعدون لاستضافة اجتماع للفلسطينيين في موسكو
بوغدانوف عقب لقائه وفد حماس: مستعدون لاستضافة اجتماع للفلسطينيين في موسكو
قال نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا مستعدة لتقديم موسكو كمكان للاجتماع بين الفلسطينيين. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T13:57+0000
2022-05-05T14:07+0000
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العالم العربي
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وأكد نائب وزير الخارجية الروسي بعد لقاء وفد حركة حماس في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو تدعو جميع الأطراف إلى استقرار الأوضاع حول القدس.وقال بوغدانوف: "موسكو تنتظر زيارة وفد من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى روسيا في المستقبل القريب".
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بوغدانوف عقب لقائه وفد حماس: مستعدون لاستضافة اجتماع للفلسطينيين في موسكو

13:57 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 14:07 GMT 05.05.2022)
© Sputnik . Evguiniy Byatov / الذهاب إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Evguiniy Byatov
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قال نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا مستعدة لتقديم موسكو كمكان للاجتماع بين الفلسطينيين.
وأكد نائب وزير الخارجية الروسي بعد لقاء وفد حركة حماس في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو تدعو جميع الأطراف إلى استقرار الأوضاع حول القدس.
وقال بوغدانوف: "موسكو تنتظر زيارة وفد من حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى روسيا في المستقبل القريب".
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