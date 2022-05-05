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سلوفاكيا: نحن والتشيك والمجر نحتاج النفط الروسي لـ3 سنوات قبل حظره لكننا نؤيد المقترح
سلوفاكيا: نحن والتشيك والمجر نحتاج النفط الروسي لـ3 سنوات قبل حظره لكننا نؤيد المقترح
قال وزير الاقتصاد السلوفاكي، ريتشارد سوليك، اليوم الخميس، إن بلاده تؤيد مقترح الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الروسية، مشيرا إلى أن بلاده بالإضافة إلى... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T20:04+0000
2022-05-05T20:04+0000
اقتصاد
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وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، سيوقف الاتحاد واردات النفط الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة ويتوقف عن شراء الوقود المكرر بحلول نهاية العام، كجزء من جولة سادسة من العقوبات لزيادة الضغط على روسيا على خلفية العلمية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.يجادل الوزير السلوفاكي، بحسب المصدر، بأنه يمكن ممارسة المزيد من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إذا تم اتخاذ خطوات لخفض أسعار الطاقة، مثل تعليق تداول انبعاثات الكربون لبضع سنوات".قال سوليك: "لا يمكن أن تعمل جميعها (الحلول) في نفس الوقت - عليك تحديد الأولويات". وأضاف "في الوقت الحالي، وبدون أدنى شك، فإن الأولوية الكبرى هي لإنهاء الحرب".
https://arabic.sputniknews.com/20220504/وزير-الطاقة-السلوفاكي-حول-إمكانية-حظر-واردات-النفط-الروسية-سيدمر-اقتصاد-أوروبا-1061853126.html
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اقتصاد

سلوفاكيا: نحن والتشيك والمجر نحتاج النفط الروسي لـ3 سنوات قبل حظره لكننا نؤيد المقترح

20:04 GMT 05.05.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الذهاب إلى بنك الصورعلم سلوفاكيا، سفارة سلوفاكيا، روسيا 28 أبريل 2021
علم سلوفاكيا، سفارة سلوفاكيا، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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قال وزير الاقتصاد السلوفاكي، ريتشارد سوليك، اليوم الخميس، إن بلاده تؤيد مقترح الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الروسية، مشيرا إلى أن بلاده بالإضافة إلى التشيك والمجر تحتاج إلى فترة انتقالية أطول، لتنفيذ ذلك، تمتد حتى نهاية عام 2025.
وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، سيوقف الاتحاد واردات النفط الخام الروسي خلال الأشهر الستة المقبلة ويتوقف عن شراء الوقود المكرر بحلول نهاية العام، كجزء من جولة سادسة من العقوبات لزيادة الضغط على روسيا على خلفية العلمية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال سوليك للإذاعة الألمانية، اليوم الخميس، إن الحكومة في براتيسلافا (عاصمة بلاده)، وحكومتي جمهوريتي التشيك والمجر "تريد الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي لكنها بحاجة إلى ثلاث سنوات إضافية بسبب اعتمادها الشديد بشكل خاص على النفط الروسي"، بحسب "بلومبرغ".

يجادل الوزير السلوفاكي، بحسب المصدر، بأنه يمكن ممارسة المزيد من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "إذا تم اتخاذ خطوات لخفض أسعار الطاقة، مثل تعليق تداول انبعاثات الكربون لبضع سنوات".
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2022
وزير الطاقة السلوفاكي حول إمكانية حظر واردات النفط الروسية: سيدمر اقتصاد أوروبا
أمس, 17:45 GMT

وأضاف أن التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي هو أنه يحاول الجمع بين حماية المناخ وخفض تكاليف الطاقة والتخلي عن الطاقة النووية ومعالجة المشكلة مع روسيا.

قال سوليك: "لا يمكن أن تعمل جميعها (الحلول) في نفس الوقت - عليك تحديد الأولويات". وأضاف "في الوقت الحالي، وبدون أدنى شك، فإن الأولوية الكبرى هي لإنهاء الحرب".
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