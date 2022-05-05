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فلسطين: سماح إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى هو إعلان رسمي بالحرب الدينية
فلسطين: سماح إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى هو إعلان رسمي بالحرب الدينية
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن قرار الحكومة الإسرائيلية السماح للمستوطنين استئناف اقتحام المسجد الأقصى اعتبارا من اليوم يعد بمثابة "إعلان... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T07:57+0000
2022-05-05T07:57+0000
العالم العربي
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وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت بإعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي".وأضافت: "تعتبر الوزارة قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان إسرائيلي رسمي بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، كما أنه إصراراً على تصعيد عدوانها المتواصل ضد شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا".وتابع البيان: "تحمل الوزارة المتطرف بينت شخصياً المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي".
https://arabic.sputniknews.com/20220505/القوات-الإسرائيلية-تعتدي-على-فتاة-جزائرية-في-المسجد-الأقصى-فيديو-1061862127.html
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العالم العربي

فلسطين: سماح إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى هو إعلان رسمي بالحرب الدينية

07:57 GMT 05.05.2022
© AFP 2022 / Hazem Baderمتظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AFP 2022 / Hazem Bader
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اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، أن قرار الحكومة الإسرائيلية السماح للمستوطنين استئناف اقتحام المسجد الأقصى اعتبارا من اليوم يعد بمثابة "إعلان رسمي بالحرب الدينية"، محذرة من أن هذا الوضع سيؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها.
وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت بإعادة تكرار جريمة اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتعتبره تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وللعالمين العربي والإسلامي".
وأضافت: "تعتبر الوزارة قرار الحكومة الإسرائيلية إعلان إسرائيلي رسمي بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، كما أنه إصراراً على تصعيد عدوانها المتواصل ضد شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا".
وتابع البيان: "تحمل الوزارة المتطرف بينت شخصياً المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي".
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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