https://arabic.sputniknews.com/20220505/القوات-الإسرائيلية-تعتدي-على-فتاة-جزائرية-في-المسجد-الأقصى-فيديو-1061862127.html
القوات الإسرائيلية تعتدي على فتاة جزائرية في المسجد الأقصى... فيديو
القوات الإسرائيلية تعتدي على فتاة جزائرية في المسجد الأقصى... فيديو
نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب"، اليوم الخميس، مقطع فيديو للقوات الإسرائيلية وهي تخرج شابة جزائرية من حرم المسجد الأقصى. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T07:20+0000
2022-05-05T07:20+0000
2022-05-05T07:31+0000
العالم العربي
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وأكدت الوكالة أن "القوات الإسرائيلية خلعت حجاب الفتاة أثناء إخراجها من حرم المسجد الأقصى أمام عدسات الكاميرات".وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/مراسل-سبوتنيك-مستوطنون-يقتحمون-باحات-المسجد-الأقصى-بحماية-القوات-الإسرائيلية-1061860200.html
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العالم العربي
القوات الإسرائيلية تعتدي على فتاة جزائرية في المسجد الأقصى... فيديو
07:20 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 07:31 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب"، اليوم الخميس، مقطع فيديو للقوات الإسرائيلية وهي تخرج شابة جزائرية من حرم المسجد الأقصى.
وأكدت الوكالة أن "القوات الإسرائيلية خلعت حجاب الفتاة أثناء إخراجها من حرم المسجد الأقصى أمام عدسات الكاميرات".
وخلال الأيام الماضية، تحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات
بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من 400 فلسطيني ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
وحدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى
بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
وأعلنت "جماعات الهيكل" اليهودية اليمينية المتطرفة عن تنظيم اقتحامات جماعية موحدة خلال أسبوع "الفصح العبري" للمسجد الأقصى، حيث تبدأ الاقتحامات الساعة السابعة صباحا من جهة باب المغاربة على فترتين يوميا.