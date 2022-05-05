https://arabic.sputniknews.com/20220505/قتلوا-جدتي-فتاة-أوكرانية-تروي-فظائع-القوات-الأوكرانية-في-ماريوبول-فيديو-1061889551.html
"قتلوا جدتي"... فتاة أوكرانية تروي فظائع القوات الأوكرانية في ماريوبول... فيديو
"قتلوا جدتي"... فتاة أوكرانية تروي فظائع القوات الأوكرانية في ماريوبول... فيديو
روت فتاة أوكرانية أحداثا مروعة عاشتها في مدينة ماريوبل قبل تحرير الجيش الروسي للمدينة من قبضة القوات الأوكرانية وسيطرته على المدينة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T18:55+0000
2022-05-05T18:55+0000
2022-05-05T19:00+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وتقول الفتاة لمراسل "سبوتنيك"، إنها رأت جدتها وهي متوفاة وملقاة في فناء المنزل.وأضافت أنه عند دفنها، فوجئت بالكثير من الجثث ملقاة في الشارع بالقرب من المقابر.وردا على سؤال حول ما إذا كانت تعاني من الكوابيس أثناء نومها، أجابت الفتاة بأنها "اعتادت على ذلك"، مشيرة إلى الأمر كان مخيفا عندما كانت الدبابات الأوكرانية تتوقف قرب بيتها.وأشارت إلى أن بيتها احترق خلال المعارك بينما بيت جدها وجدتها مدمر والنوافذ محطمة ولا يوجد شيء يحميهم من البرد وأن الوضع مخيف جدا.وأوضحت الفتاة أنها طوال هذه الفترة لم تأكل سوى البطاطس المسلوقة والبيض، لافتة إلى أنها شعرت بالسعادة عندما أحضر لها الجنود الروس المعكرونة والخبز واللحوم والخضراوات والنقانق.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الكرملين-مبادرات-القوميين-المتطرفين-في-آزوفستال-مشابهة-لشروط-الإرهابيين-في-سوريا-1061868283.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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أخبار أوكرانيا, روسيا
"قتلوا جدتي"... فتاة أوكرانية تروي فظائع القوات الأوكرانية في ماريوبول... فيديو
18:55 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 19:00 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
روت فتاة أوكرانية أحداثا مروعة عاشتها في مدينة ماريوبل قبل تحرير الجيش الروسي للمدينة من قبضة القوات الأوكرانية وسيطرته على المدينة.
وتقول الفتاة لمراسل "سبوتنيك
"، إنها رأت جدتها وهي متوفاة وملقاة في فناء المنزل.
وأضافت أنه عند دفنها، فوجئت بالكثير من الجثث ملقاة في الشارع بالقرب من المقابر.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تعاني من الكوابيس أثناء نومها، أجابت الفتاة بأنها "اعتادت على ذلك"، مشيرة إلى الأمر كان مخيفا عندما كانت الدبابات الأوكرانية تتوقف قرب بيتها.
وأشارت إلى أن بيتها احترق خلال المعارك بينما بيت جدها وجدتها مدمر والنوافذ محطمة ولا يوجد شيء يحميهم من البرد وأن الوضع مخيف جدا.
وأوضحت الفتاة أنها طوال هذه الفترة لم تأكل سوى البطاطس المسلوقة والبيض، لافتة إلى أنها شعرت بالسعادة عندما أحضر لها الجنود الروس المعكرونة والخبز واللحوم والخضراوات والنقانق.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.