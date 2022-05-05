https://arabic.sputniknews.com/20220505/لوكاشينكو-حالة-التأهب-القصوى-والاختبار-المفاجئ-للجيش-لا-يهدد-أحدا-ويمكن-للغرب-أن-ينام-بهدوء-1061865204.html
لوكاشينكو: حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ للجيش لا يهدد أحدا ويمكن للغرب أن ينام بهدوء
لوكاشينكو: حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ للجيش لا يهدد أحدا ويمكن للغرب أن ينام بهدوء
أعلن الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، أن حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ للجيش لا يهدد أحدا ويمكن للغرب أن ينام بهدوء. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T08:51+0000
2022-05-05T08:51+0000
2022-05-05T09:05+0000
العالم
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وقال لوكاشينكو "نحن لا نهدد أحداً ولن نهدد ولن نفعل ذلك، علاوة على ذلك ، لا يمكننا التهديد - نحن نعرف من نواجه وبالتالي إطلاق العنان لأي صراع سيكون غير مناسبا لأحد".وأضاف لوكاشينكو قائلا: "ليس في مصلحة الدولة البيلاروسية لذلك يمكن للغرب أن ينام بسلام".وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، يوم أمس الأربعاء، عن رفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ في صفوف جيشها في كافة البلاد.وأصدرت الدفاع البيلاروسية بيانا رسميا وجاء فيه:"بدأت عملية اختبار و فحص مفاجئ للقوات العسكرية البيلاروسية، حيث سيتعين على الوحدات العسكرية في كافة البلاد وبكل أفرعها على التأهب والاستعداد لمهمات التدريب القتالي".وبحسب بيان وزارة الدفاع "الغرض من المراجعة هو تقييم مدى استعداد وقدرة العسكريين على الاستجابة السريعة لاحتمال ظهور الأزمات".
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سبوتنيك عربي
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العالم
لوكاشينكو: حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ للجيش لا يهدد أحدا ويمكن للغرب أن ينام بهدوء
08:51 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 09:05 GMT 05.05.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، أن حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ للجيش لا يهدد أحدا ويمكن للغرب أن ينام بهدوء.
وقال لوكاشينكو "نحن لا نهدد أحداً ولن نهدد ولن نفعل ذلك، علاوة على ذلك ، لا يمكننا التهديد - نحن نعرف من نواجه وبالتالي إطلاق العنان لأي صراع سيكون غير مناسبا لأحد".
وأضاف لوكاشينكو قائلا: "ليس في مصلحة الدولة البيلاروسية لذلك يمكن للغرب أن ينام بسلام".
وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، يوم أمس الأربعاء، عن رفع حالة التأهب القصوى والاختبار المفاجئ
في صفوف جيشها في كافة البلاد.
وأصدرت الدفاع البيلاروسية بيانا رسميا وجاء فيه:"بدأت عملية اختبار و فحص مفاجئ للقوات العسكرية البيلاروسية، حيث سيتعين على الوحدات العسكرية في كافة البلاد وبكل أفرعها على التأهب والاستعداد لمهمات التدريب القتالي".
وبحسب بيان وزارة الدفاع "الغرض من المراجعة هو تقييم مدى استعداد وقدرة العسكريين على الاستجابة السريعة لاحتمال ظهور الأزمات".