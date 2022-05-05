https://arabic.sputniknews.com/20220505/متهم-يحصل-على-البراءة-بعدما-أكل-كلب-الشرطة-كمية-من-المخدرات-التي-ضبطوه-بها-1061891773.html

متهم يحصل على البراءة بعدما أكل كلب الشرطة كمية من المخدرات التي ضبطوه بها

متهم يحصل على البراءة بعدما أكل كلب الشرطة كمية من المخدرات التي ضبطوه بها

حصل متهم بالإتجار في المخدرات على حكم بالبراءة، وذلك بفضل كلب الشرطة الذي التهم كمية من المخدرات المضبوطة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T20:31+0000

2022-05-05T20:31+0000

2022-05-05T21:05+0000

كلب

أخبار فرنسا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/1049529207_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fa0f35aca14f42ded2f3e6e373060688.jpg

وكانت الشرطة الفرنسية قد تمكنت من ضبط 25.5 كيلوغرام من المخدرات خلال عملية نفذتها في منطقة تولوز، عثر عليها بفضل كلب مدرب يرافقهم، بحسب موقع "مونت كارلو".وتعرفت الشرطة على المتهم بحيازة هذه المخدرات عبر كاميرات مراقبة، وذلك في أعقاب الاستماع لإفادته أصبح شبه مؤكد أنه سينال عقوبته أمام المحكمة.وعلى الرغم من ذلك نجحت محاميته في إيقاف الإجراءات بحقه، مستندة إلى قيام الكلب بأكل جزء من الكمية المضبوطة.واعتبرت ما قام به الكلب سببا كافيا لبطلان وزن البضائع وبالتالي جزء كبير من الأدلة.في النهاية، أخفقت المحكمة في إصدار حكم بحقه وخرج المتهم بريئا، لكن من المتوقع أن تستأنف النيابة العامة هذا القرار.

https://arabic.sputniknews.com/20220328/القبض-على-سعودي-ظهر-في-مقطع-مصور-يعتدي-على-كلب-1060589269.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

كلب, أخبار فرنسا