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https://arabic.sputniknews.com/20220505/متهم-يحصل-على-البراءة-بعدما-أكل-كلب-الشرطة-كمية-من-المخدرات-التي-ضبطوه-بها-1061891773.html
متهم يحصل على البراءة بعدما أكل كلب الشرطة كمية من المخدرات التي ضبطوه بها
متهم يحصل على البراءة بعدما أكل كلب الشرطة كمية من المخدرات التي ضبطوه بها
حصل متهم بالإتجار في المخدرات على حكم بالبراءة، وذلك بفضل كلب الشرطة الذي التهم كمية من المخدرات المضبوطة. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T20:31+0000
2022-05-05T21:05+0000
كلب
أخبار فرنسا
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وكانت الشرطة الفرنسية قد تمكنت من ضبط 25.5 كيلوغرام من المخدرات خلال عملية نفذتها في منطقة تولوز، عثر عليها بفضل كلب مدرب يرافقهم، بحسب موقع "مونت كارلو".وتعرفت الشرطة على المتهم بحيازة هذه المخدرات عبر كاميرات مراقبة، وذلك في أعقاب الاستماع لإفادته أصبح شبه مؤكد أنه سينال عقوبته أمام المحكمة.وعلى الرغم من ذلك نجحت محاميته في إيقاف الإجراءات بحقه، مستندة إلى قيام الكلب بأكل جزء من الكمية المضبوطة.واعتبرت ما قام به الكلب سببا كافيا لبطلان وزن البضائع وبالتالي جزء كبير من الأدلة.في النهاية، أخفقت المحكمة في إصدار حكم بحقه وخرج المتهم بريئا، لكن من المتوقع أن تستأنف النيابة العامة هذا القرار.
https://arabic.sputniknews.com/20220328/القبض-على-سعودي-ظهر-في-مقطع-مصور-يعتدي-على-كلب-1060589269.html
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كلب, أخبار فرنسا

متهم يحصل على البراءة بعدما أكل كلب الشرطة كمية من المخدرات التي ضبطوه بها

20:31 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 21:05 GMT 05.05.2022)
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كلب بوليسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Sputnik . Mikhail Fomichev
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حصل متهم بالإتجار في المخدرات على حكم بالبراءة، وذلك بفضل كلب الشرطة الذي التهم كمية من المخدرات المضبوطة.
وكانت الشرطة الفرنسية قد تمكنت من ضبط 25.5 كيلوغرام من المخدرات خلال عملية نفذتها في منطقة تولوز، عثر عليها بفضل كلب مدرب يرافقهم، بحسب موقع "مونت كارلو".
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وتعرفت الشرطة على المتهم بحيازة هذه المخدرات عبر كاميرات مراقبة، وذلك في أعقاب الاستماع لإفادته أصبح شبه مؤكد أنه سينال عقوبته أمام المحكمة.
وعلى الرغم من ذلك نجحت محاميته في إيقاف الإجراءات بحقه، مستندة إلى قيام الكلب بأكل جزء من الكمية المضبوطة.
واعتبرت ما قام به الكلب سببا كافيا لبطلان وزن البضائع وبالتالي جزء كبير من الأدلة.
في النهاية، أخفقت المحكمة في إصدار حكم بحقه وخرج المتهم بريئا، لكن من المتوقع أن تستأنف النيابة العامة هذا القرار.
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