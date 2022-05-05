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https://arabic.sputniknews.com/20220505/مشهد-مروع-هكذا-عذبت-القوات-الأوكرانية-أحد-مواطنيها-فيديو-1061891140.html
مشهد مروع... هكذا عذبت القوات الأوكرانية أحد مواطنيها... فيديو
مشهد مروع... هكذا عذبت القوات الأوكرانية أحد مواطنيها... فيديو
في مشهد مأساوي، حصلت "سبوتنيك" على فيديو، يظهر فيه أحد المواطنين الأوكرانيين يتم تعذيبه على أيدي القوات الأوكرانية المتواجدة في مدينة خاركوف. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T20:12+0000
2022-05-05T20:12+0000
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وحسب المعلومات التي وردت إلينا، تتهم القوات الأوكراني في مدينة خاركوف هذا الرجل بالقيام بعمليات نهب وسرقة.تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد قوات روسية في مدينة خاركوف الأوكرانية، ولا يوجد هناك أي أعمال قتال داخل المدينة.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/قتلوا-جدتي-فتاة-أوكرانية-تروي-فظائع-القوات-الأوكرانية-في-ماريوبول-فيديو-1061889551.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن

مشهد مروع... هكذا عذبت القوات الأوكرانية أحد مواطنيها... فيديو

20:12 GMT 05.05.2022
© Photo / U.S. Army Europeجنود الجيش الأوكراني
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© Photo / U.S. Army Europe
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في مشهد مأساوي، حصلت "سبوتنيك" على فيديو، يظهر فيه أحد المواطنين الأوكرانيين يتم تعذيبه على أيدي القوات الأوكرانية المتواجدة في مدينة خاركوف.
وحسب المعلومات التي وردت إلينا، تتهم القوات الأوكراني في مدينة خاركوف هذا الرجل بالقيام بعمليات نهب وسرقة.
وفي الفيديو يظهر المتهم وقد تم تجريده من ملابسه وربطه في عمود، فيما يتحدث إليه رجل خارج الكاميرا يوجه له السباب بأبشع الالفاظ، ويتوعده بأنه لن يقوم بإطلاق سراحه.
تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد قوات روسية في مدينة خاركوف الأوكرانية، ولا يوجد هناك أي أعمال قتال داخل المدينة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
منظر لمبنى سكني مدمر على خلفية مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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