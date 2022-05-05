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https://arabic.sputniknews.com/20220505/ملايين-الصينيين-يعودون-إلى-العمل-من-المنزل-تجنبا-لانتشار-كورونا-1061882378.html
ملايين الصينيين يعودون إلى العمل من المنزل تجنبا لانتشار كورونا
ملايين الصينيين يعودون إلى العمل من المنزل تجنبا لانتشار كورونا
طلبت السلطات الصينية من ملايين السكان العودة إلى العمل من المنزل، وذلك بعد إغلاق عشرات من محطات مترو الأنفاق بعد عطلة وطنية بسبب القيود التي فرضت للحد من... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T15:00+0000
2022-05-05T15:00+0000
الصين
فيروس كورونا
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وحسب "فرانس برس"، وناشدت العاملين المضطرين للتوجه إلى مكاتبهم قيادة سياراتهم بأنفسهم وتجنب التجمعات.كما شجعت السلطات سكان حي آخر في بكين وهو تونغتشو على العمل في منازلهم بينما بقيت عشرات من محطات المترو في جميع أنحاء المدينة مغلقة.وقد أغلقت أحياء بأكملها في العاصمة بكين بسبب عدد قليل من الإصابات.وأعلنت بكين تسجيل 50 إصابة محلية بالفيروس، أمس الخميس، مع تأكيدها أن سكان تشاويانغ الحي الأكثر اكتظاظا في بكين ويضم 3.5 ملايين نسمة، يجب أن يعملوا من منازلهم.وتتخذ بكين إجراءاتها بحذر بعد الإغلاق الطويل الذي شهدته شنغهاي أكبر مدينة في الصين وأدى إلى نقص الغذاء وحالة من الغضب العام.وسجلت شنغهاي - بؤرة الانتشار الأخير للوباء - أكثر من 4600 إصابة معظمها بدون أعراض الخميس.وجاءت هذه الإجراءات بعد عطلة هادئة على غير العادة بمناسبة عيد العمال. فقد منعت سلطات العاصمة تناول الطعام في المطاعم وأغلقت الصالات الرياضية.يشار إلى أن السلطات الصينية تواصل اتباع سياسة "صفر كوفيد" للحد من انتشار كورونا، التي تقضي بفرض إجراءات إغلاق وفحوص جماعية بينما تكافح فيه أكبر انتشار للوباء منذ أيامه الأولى.
https://arabic.sputniknews.com/20220404/الصين-تستعين-بالجيش-لإجراء-اختبارات-كورونا-لجميع-سكان-شنغهاي-1060827651.html
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الصين, فيروس كورونا

ملايين الصينيين يعودون إلى العمل من المنزل تجنبا لانتشار كورونا

15:00 GMT 05.05.2022
© AP Photo / Ng Han Guanارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين، 14 مارس 2022
ارتفاع حاد في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين، 14 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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طلبت السلطات الصينية من ملايين السكان العودة إلى العمل من المنزل، وذلك بعد إغلاق عشرات من محطات مترو الأنفاق بعد عطلة وطنية بسبب القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا.
وحسب "فرانس برس"، وناشدت العاملين المضطرين للتوجه إلى مكاتبهم قيادة سياراتهم بأنفسهم وتجنب التجمعات.
كما شجعت السلطات سكان حي آخر في بكين وهو تونغتشو على العمل في منازلهم بينما بقيت عشرات من محطات المترو في جميع أنحاء المدينة مغلقة.
وقد أغلقت أحياء بأكملها في العاصمة بكين بسبب عدد قليل من الإصابات.
وأعلنت بكين تسجيل 50 إصابة محلية بالفيروس، أمس الخميس، مع تأكيدها أن سكان تشاويانغ الحي الأكثر اكتظاظا في بكين ويضم 3.5 ملايين نسمة، يجب أن يعملوا من منازلهم.
وتتخذ بكين إجراءاتها بحذر بعد الإغلاق الطويل الذي شهدته شنغهاي أكبر مدينة في الصين وأدى إلى نقص الغذاء وحالة من الغضب العام.
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الصين تستعين بالجيش لإجراء اختبارات كورونا لجميع سكان شنغهاي
4 أبريل, 11:19 GMT
وسجلت شنغهاي - بؤرة الانتشار الأخير للوباء - أكثر من 4600 إصابة معظمها بدون أعراض الخميس.
وجاءت هذه الإجراءات بعد عطلة هادئة على غير العادة بمناسبة عيد العمال. فقد منعت سلطات العاصمة تناول الطعام في المطاعم وأغلقت الصالات الرياضية.
يشار إلى أن السلطات الصينية تواصل اتباع سياسة "صفر كوفيد" للحد من انتشار كورونا، التي تقضي بفرض إجراءات إغلاق وفحوص جماعية بينما تكافح فيه أكبر انتشار للوباء منذ أيامه الأولى.
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