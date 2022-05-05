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https://arabic.sputniknews.com/20220505/موسكو-النشاط-البيولوجي-الأمريكي-قد-يشكل-تهديدا-عالميا--1061878997.html
موسكو: النشاط البيولوجي الأمريكي قد يشكل تهديدا عالميا
موسكو: النشاط البيولوجي الأمريكي قد يشكل تهديدا عالميا
قال كونستانتين كوساشيف، نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، والمشارك للجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، إن أنشطة... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T14:05+0000
2022-05-05T14:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال كوساشيف، اليوم الخميس، عقب اجتماع للمجلس الاستشاري العلمي للجنة: "من الواضح أن جغرافية موقع المختبرات البيولوجية التي تعمل بأمر من البنتاغون تسمح لنا بتحديد الخطط العسكرية الأمريكية لاستخدام القوة العسكرية في مناطق مختلفة من العالم".وأضاف: "أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن هذه التهديدات البيولوجية عابرة للحدود، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بها".ووفقا له، بمجرد إطلاقها خارج نطاق السيطرة، تبدأ هذه التهديدات بالانتشار بشكل غير متوقع، مما يمثل بالفعل تهديدات عالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/روسيا-تمويل-الولايات-المتحدة-للبرامج-البيولوجية-في-أوكرانيا-تجاوز-224-مليون-دولار-1061806650.html
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موسكو: النشاط البيولوجي الأمريكي قد يشكل تهديدا عالميا

14:05 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 14:06 GMT 05.05.2022)
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / الذهاب إلى بنك الصورمجلس الاتحاد الروسي
مجلس الاتحاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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قال كونستانتين كوساشيف، نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، والمشارك للجنة البرلمانية للتحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، إن أنشطة المختبرات الأمريكية في مجال التحلل البيولوجي يمكن أن تشكل تهديدا عالميا، وعواقب هذا النشاط لا يمكن التنبؤ بها.
وقال كوساشيف، اليوم الخميس، عقب اجتماع للمجلس الاستشاري العلمي للجنة: "من الواضح أن جغرافية موقع المختبرات البيولوجية التي تعمل بأمر من البنتاغون تسمح لنا بتحديد الخطط العسكرية الأمريكية لاستخدام القوة العسكرية في مناطق مختلفة من العالم".
وأضاف: "أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن هذه التهديدات البيولوجية عابرة للحدود، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بها".
ووفقا له، بمجرد إطلاقها خارج نطاق السيطرة، تبدأ هذه التهديدات بالانتشار بشكل غير متوقع، مما يمثل بالفعل تهديدات عالمية.
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