https://arabic.sputniknews.com/20220505/ميقاتي-يدعو-المغتربين-اللبنانيين-للمشاركة-المكثفة-في-الانتخابات-النيابية-1061881919.html
ميقاتي يدعو المغتربين اللبنانيين للمشاركة المكثفة في الانتخابات النيابية
ميقاتي يدعو المغتربين اللبنانيين للمشاركة المكثفة في الانتخابات النيابية
دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، المغتربين اللبنانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T14:55+0000
2022-05-05T14:55+0000
2022-05-05T14:55+0000
أخبار لبنان
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ويبدأ المغتربون اللبنانيون في 58 دولة التصويت غدا الجمعة ويوم الأحد في الانتخابات النيابية التي تنطلق في البر اللبناني في 15 مايو/ أيار الجاري.وحث ميقاتي المغتربين المسجلين في لوائح الانتخابات والبالغ عددهم 220 ألفا، على "عدم التقاعس والإقدام على الاقتراع بكثافة لإيصال صوتهم وإحداث التغيير"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وأكد رئيس الوزراء أن "الانتخابات ستتم بنزاهة وشفافية، ولم يترشح أحد منا للانتخابات كتأكيد إضافي على الحياد".ورأى ميقاتي أن انتخابات المغتربين دليل إضافي على أن "لبنان المنتشر لا ينسى لبنان"، مؤكدا ضرورة أن يعبر المغتربون عن الاهتمام بوطنهم من خلال صندوق الاقتراع.وتأتي الانتخابات، في الوقت الذي تشهد في البلاد أوضاعا سياسية معقدة، وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وخسارة العملة المحلية نحو 90% من قيمتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/حزب-الله-سنبقى-في-الموقع-المتقدم-للدفاع-عن-لبنان-1061820091.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
ميقاتي يدعو المغتربين اللبنانيين للمشاركة المكثفة في الانتخابات النيابية
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دعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، المغتربين اللبنانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية.
ويبدأ المغتربون اللبنانيون في 58 دولة التصويت غدا الجمعة ويوم الأحد في الانتخابات النيابية التي تنطلق في البر اللبناني في 15 مايو/ أيار الجاري.
وحث ميقاتي المغتربين المسجلين في لوائح الانتخابات والبالغ عددهم 220 ألفا، على "عدم التقاعس والإقدام على الاقتراع بكثافة لإيصال صوتهم وإحداث التغيير"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام
.
وأكد رئيس الوزراء أن "الانتخابات ستتم بنزاهة وشفافية، ولم يترشح أحد منا للانتخابات كتأكيد إضافي على الحياد".
ورأى ميقاتي أن انتخابات المغتربين دليل إضافي على أن "لبنان المنتشر لا ينسى لبنان"، مؤكدا ضرورة أن يعبر المغتربون عن الاهتمام بوطنهم من خلال صندوق الاقتراع.
وتأتي الانتخابات، في الوقت الذي تشهد في البلاد أوضاعا سياسية معقدة، وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وخسارة العملة المحلية نحو 90% من قيمتها.