https://arabic.sputniknews.com/20220505/نيبينزيا-روسيا-بدون-طلب-من-الأمم-المتحدة-وكييف-تفتح-بانتظام-ممرات-آمنة-من-آزوفستال-1061893569.html
نيبينزيا: روسيا بدون طلب من الأمم المتحدة وكييف تفتح بانتظام ممرات آمنة من "آزوفستال"
نيبينزيا: روسيا بدون طلب من الأمم المتحدة وكييف تفتح بانتظام ممرات آمنة من "آزوفستال"
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكييف لم "يقنعوا" روسيا بفتح ممرات إنسانية من... 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T22:20+0000
2022-05-05T22:20+0000
2022-05-05T22:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن "زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى روسيا وأوكرانيا والتي قدمتها كل من وسائل الإعلام والسياسيين الغربيين بطريقة منحرفة تمامًا، تعطي انطباع متعمد بأن أوكرانيا والأمم المتحدة تمكنتا من" إقناع "روسيا بفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من آزوف ستال"، مؤكد، أن "الجانب الروسي يفتحها بانتظام".وأضاف، قائلا "بالمناسبة اليوم مفتوحة".ويوم الاثنين، أفاد موظفو الدفاع الإقليميون لجمهورية دونيتسك الشعبية أنه تم إجلاء 101 شخص من أراضي مصنع أزوفستال في ماريوبول إلى بيزيمينوي.وذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أنه بفضل مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ 80 مدنيا احتجزهم متطرفون أوكرانيون من أراضي أزوفستال.وتحاول روسيا باستمرار فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء الأراضي المتضررة من عمليتها الخاصة في أوكرانياوتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الكرملين-مبادرات-القوميين-المتطرفين-في-آزوفستال-مشابهة-لشروط-الإرهابيين-في-سوريا-1061868283.html
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أخبار أوكرانيا
نيبينزيا: روسيا بدون طلب من الأمم المتحدة وكييف تفتح بانتظام ممرات آمنة من "آزوفستال"
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكييف لم "يقنعوا" روسيا بفتح ممرات إنسانية من "آزوفستال" في ماريوبول، مشيرا إلى أن موسكو تفتحها بنفسها بانتظام.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. قال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن "زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى روسيا وأوكرانيا والتي قدمتها كل من وسائل الإعلام والسياسيين الغربيين بطريقة منحرفة تمامًا، تعطي انطباع متعمد بأن أوكرانيا والأمم المتحدة تمكنتا من" إقناع "روسيا بفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من آزوف ستال"، مؤكد، أن "الجانب الروسي يفتحها بانتظام".
وأضاف، قائلا "بالمناسبة اليوم مفتوحة".
ويوم الاثنين، أفاد موظفو الدفاع الإقليميون لجمهورية دونيتسك الشعبية أنه تم إجلاء 101 شخص من أراضي مصنع أزوفستال
في ماريوبول إلى بيزيمينوي.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد أنه بفضل مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ 80 مدنيا احتجزهم متطرفون أوكرانيون من أراضي أزوفستال.
وتحاول روسيا باستمرار فتح ممرات إنسانية في جميع أنحاء الأراضي المتضررة من عمليتها الخاصة في أوكرانيا
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.