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https://arabic.sputniknews.com/20220505/وكالة-مقتل-8-أشخاص-في-مواجهات-عشائرية-جنوبي-العراق-1061883991.html
وكالة: مقتل 8 أشخاص في مواجهات عشائرية جنوبي العراق
وكالة: مقتل 8 أشخاص في مواجهات عشائرية جنوبي العراق
لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح، في اشتباكات مسلحة الأربعاء بين أبناء عشيرة واحدة في محافظة ميسان جنوبي العراق. 05.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-05T15:51+0000
2022-05-05T15:51+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية وطبية أن المواجهات اندلعت على خلفية نزاع قديم على أرض زراعية.وذكر مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه أن 8 أشخاص قتلوا في نزاع عشائري اندلع جنوب مدينة العمارة.وأكد مصدر طبي عدد القتلى، مشيرا إلى أن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا بجروح بينهم نساء وأطفال.وأفاد مصدر أمني آخر أن سبب النزاع هو ثأر قديم بسبب استيلاء أحد أفراد عشيرة البخيت على أرض زراعية تعود للدولة، بينما يطالب آخرون من نفس العشيرة بتقسيمها بالتساوي.ومنذ أشهر تشهد محافظة ميسان توترات أمنية بسبب النزاعات العشائرية وتصفية الحسابات السياسية وانتشار تهريب المخدرات في المحافظة الحدودية مع إيران.وكانت مديرية الشرطة بمحافظة ميسان أعلنت، يوم الإثنين، انطلاق عملية أمنية إثر مقتل شيخ أحد العشائر على خلفية نزاع عشائري منفصل.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/العراق-وفاة-واحدة-وأكثر-من-5000-حالة-اختناق-بسبب-العواصف-الترابية-1061874579.html
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أخبار العراق اليوم

وكالة: مقتل 8 أشخاص في مواجهات عشائرية جنوبي العراق

15:51 GMT 05.05.2022
© REUTERS / Stringerمعركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
© REUTERS / Stringer
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لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 10 آخرون بجروح، في اشتباكات مسلحة الأربعاء بين أبناء عشيرة واحدة في محافظة ميسان جنوبي العراق.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية وطبية أن المواجهات اندلعت على خلفية نزاع قديم على أرض زراعية.
السيارات تسير وسط عاصفة رملية على طريق رئيسي في مدينة الموصل شمال العراق، في 7 أبريل 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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12:44 GMT
وذكر مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه أن 8 أشخاص قتلوا في نزاع عشائري اندلع جنوب مدينة العمارة.
وأكد مصدر طبي عدد القتلى، مشيرا إلى أن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا بجروح بينهم نساء وأطفال.
وأفاد مصدر أمني آخر أن سبب النزاع هو ثأر قديم بسبب استيلاء أحد أفراد عشيرة البخيت على أرض زراعية تعود للدولة، بينما يطالب آخرون من نفس العشيرة بتقسيمها بالتساوي.
ومنذ أشهر تشهد محافظة ميسان توترات أمنية بسبب النزاعات العشائرية وتصفية الحسابات السياسية وانتشار تهريب المخدرات في المحافظة الحدودية مع إيران.
وكانت مديرية الشرطة بمحافظة ميسان أعلنت، يوم الإثنين، انطلاق عملية أمنية إثر مقتل شيخ أحد العشائر على خلفية نزاع عشائري منفصل.
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