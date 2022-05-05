https://arabic.sputniknews.com/20220505/-فيسبوك-يشهد-تجميدا-نادرا-في-التعيينات-وضم-المواهب-الجديدة-1061889091.html

‏ ‏"فيسبوك" يشهد تجميدا نادرا في التعيينات وضم المواهب الجديدة

‏ ‏"فيسبوك" يشهد تجميدا نادرا في التعيينات وضم المواهب الجديدة

كشفت تسريبات أن موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي "فيسبوك"، قرر تجميد التعيينات ‏بصورة مؤقتة، وكذلك تقليص الخطط لضم مواهب جديدة إلى فريقه.‏ 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T18:41+0000

2022-05-05T18:41+0000

2022-05-05T18:41+0000

فيسبوك

مجتمع

منوعات

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وأوضح المدير المالي لشركة "ميتا"، ديفيد وينر، في مذكرة داخلية، نشرت أمس الأربعاء، أن "فيسبوك" يقوم بذلك كجزء من "إعادة ترتيب الأولويات"، نتيجة عدم تحقيق أهداف الإيرادات.وقال: "علينا أن نتحمّل المسؤولية من خلال الاستجابة لقوى السوق غير المتوقعة، التي مارست ضغوطًا على أعمالنا خلال الأشهر القليلة الماضية".ومن بين القضايا التي أشار إليها وينر، وكانت سببا في إضعاف قدرة "فيسبوك" على جني الأرباح، العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وكذلك التغييرات التي أجرتها شركة "آبل" على إعدادات الخصوصية على نظام التشغيل "آي أو إس" الخاص بها العام الماضي، والمقصود منها إتاحة خيار للمستخدمين بأن يتتبعهم "فيسبوك" أو لا من أجل الإعلانات المستهدفة.كما أشار ديفيد وينر إلى أنه "مع إعادة فتح الاقتصادات بعد عمليات الإغلاق المتعلقة بـ(كوفيد-19) يقضي المزيد من الناس وقتا في وضع عدم الاتصال، ويعودون إلى أنماط الإنفاق السابقة للجائحة، وهذا يتسبب في "انكماش على مستوى الصناعة".من ناحيتها، قالت رئيس التوظيف العالمية في "فيسبوك"، ميراندا كالينوفسكي، في مذكرة منفصلة، إن الفريق الهندسي للشركة سيكون أول من يتأثر بقرارات التوظيف هذه، بينما تواصل الإدارة تعديل أهداف التوظيف في أماكن أخرى.ومن النادر أن يقوم "فيسبوك" بتجميد التوظيف، إذ كانت آخر مرة شهدت ذلك هي في بداية وباء "كورونا".وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال متحدث باسم شركة "ميتا" في تصريحات لموقع "إنسايدر" الأمريكي إن الشركة "تعيد تقييم" تعييناتها بانتظام و"وفقًا لاحتياجات أعمالنا وفي ضوء إرشادات النفقات المقدمة لفترة الأرباح هذه، فإننا نبطئ نموها وفقا لذلك".

https://arabic.sputniknews.com/20220402/فيسبوك-يعترف-بتعرضه-لـموجة-من-المعلومات-المضللة-والمحتوى-الضار-خلال-الأشهر-الأخيرة-1060762655.html

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