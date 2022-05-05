https://arabic.sputniknews.com/20220505/600-مستوطن-يقتحمون-الأقصى-والقوات-الإسرائيلية-تعتقل-50-فلسطينيا-صور-1061892361.html

600 مستوطن يقتحمون الأقصى والقوات الإسرائيلية تعتقل 50 فلسطينيا... صور

600 مستوطن يقتحمون الأقصى والقوات الإسرائيلية تعتقل 50 فلسطينيا... صور

اقتحم 600 مستوطن يهودي، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى برفقة قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، وذلك تلبية لدعوات "منظمة الهيكل الاستيطانية" للاحتفال بالذكرى... 05.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-05T20:55+0000

2022-05-05T20:55+0000

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المسجد الأقصى

أخبار إسرائيل اليوم

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جاء هذا الاقتحام بعد إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين اليهود على مدار الأسبوعين الماضيين.وعلى الرغم من الإجراءات الإسرائيلية، ردد مئات الفلسطينيين الذين تواجدوا في باحات المسجد الأقصى الهتافات المنددة، وسط اقتحامات المستوطنين التي قسمت إلى 22 مجموعة متتالية على مدار اليوم.في المقابل اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصلين داخل المسجد، وحدثت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين المتواجدين في باحات المسجد.واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 50 شاباً بعد حصارهم في المسجد القبلي، حيث كسر قفل باب الرواق الشرقي من أروقة المسجد القبلي جراء إطلاق الرصاص المطاطي بكثافة على المرابطين حتى طال الزجاج الخارجي الذي يحمي منبر صلاح الدين الأيوبي.وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنَّ طواقمها تعاملت مع إصابتين في المسجد الأقصى.من جهتها، ذكرت جمعية الأمل للخدمات الصحية أن مسعفيها تعاملوا مع 25 إصابة بالاختناق بالغاز، و8 إصابات بالرصاص المطاطي، و3 بقنابل الصوت.

https://arabic.sputniknews.com/20220505/اختفت-فرحة-عيد-الاستقلال-في-لحظة-مشاورات-في-إسرائيل-وطوارئ-بعد-هجوم-دموي-1061892640.html

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المسجد الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم