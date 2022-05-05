600 مستوطن يقتحمون الأقصى والقوات الإسرائيلية تعتقل 50 فلسطينيا... صور
20:55 GMT 05.05.2022 (تم التحديث: 21:14 GMT 05.05.2022)
© Sputnik . Ajwad Jaradatاقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الاقصى واعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين
© Sputnik . Ajwad Jaradat
اقتحم 600 مستوطن يهودي، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى برفقة قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، وذلك تلبية لدعوات "منظمة الهيكل الاستيطانية" للاحتفال بالذكرى الـ 74 لتأسيس إسرائيل.
جاء هذا الاقتحام بعد إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين اليهود على مدار الأسبوعين الماضيين.
وعلى الرغم من الإجراءات الإسرائيلية، ردد مئات الفلسطينيين الذين تواجدوا في باحات المسجد الأقصى الهتافات المنددة، وسط اقتحامات المستوطنين التي قسمت إلى 22 مجموعة متتالية على مدار اليوم.
في المقابل اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصلين داخل المسجد، وحدثت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين المتواجدين في باحات المسجد.
© Sputnik . Ajwad Jaradatاقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الاقصى واعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين
1/3
© Sputnik . Ajwad Jaradat
اقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الاقصى واعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين
© Sputnik . Ajwad Jaradatاقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الاقصى واعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين
2/3
© Sputnik . Ajwad Jaradat
اقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الاقصى واعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين
© Sputnik . Ajwad Jaradatاقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الاقصى واعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين
3/3
© Sputnik . Ajwad Jaradat
اقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الاقصى واعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين
1/3
© Sputnik . Ajwad Jaradat
اقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الاقصى واعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين
2/3
© Sputnik . Ajwad Jaradat
اقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الاقصى واعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين
3/3
© Sputnik . Ajwad Jaradat
اقتحام المستوطنين اليهود باحات المسجد الاقصى واعتداء الشرطة الاسرائيلية على المصلين
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 50 شاباً بعد حصارهم في المسجد القبلي، حيث كسر قفل باب الرواق الشرقي من أروقة المسجد القبلي جراء إطلاق الرصاص المطاطي بكثافة على المرابطين حتى طال الزجاج الخارجي الذي يحمي منبر صلاح الدين الأيوبي.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنَّ طواقمها تعاملت مع إصابتين في المسجد الأقصى.
وأضافت أن الإصابتين هما لمدير نادي الأسير في القدس ناصر قوس، والناشط المقدسي محمد أبو الحمص، حيث تم الاعتداء عليهما بالضرب ونقلا إلى مشفى المقاصد.
من جهتها، ذكرت جمعية الأمل للخدمات الصحية أن مسعفيها تعاملوا مع 25 إصابة بالاختناق بالغاز، و8 إصابات بالرصاص المطاطي، و3 بقنابل الصوت.