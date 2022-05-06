https://arabic.sputniknews.com/20220506/الاتحاد-الأوروبي-يقترح-حظرا-على-النفط-الروسي-خلال-9-أشهر-1061899266.html
الاتحاد الأوروبي يقترح حظرا على النفط الروسي خلال 9 أشهر
الاتحاد الأوروبي يقترح حظرا على النفط الروسي خلال 9 أشهر
سيقاطع الاتحاد الأوروبي النفط الروسي بعد 9 أشهر، بحسب تصريحات للمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T07:51+0000
2022-05-06T07:51+0000
2022-05-06T07:51+0000
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأشار جينتيلوني، إلى صعوبة تنفيذ هذه الخطوة في وقت أقصر، جاء ذلك في حديث نشرته صحيفة "ميساغيرو"، اليوم الجمعة.وقال: "مقترحنا هو فرض حظر على النفط بعد تسعة أشهر حسب أنواع المنتجات النفطية. الإطار الزمني الأقصر سيؤدي إلى تأثير سلبي على أسعار النفط العالمية وهو ما يتعارض مع أهدافنا".وحذر المفوض الأوروبي من أن "هذا القرار سيكون له تأثير على الاقتصاد الأوروبي". قائلا: "لكنه سيضرب الروسية أكثر".واعترف جنتيلوني بأن "قرار عدم المشاركة مباشرة في الصراع العسكري" ولكن دعم أوكرانيا، بما في ذلك من خلال تطبيق العقوبات، "له تكلفة اقتصادية". وقال: "هذا السعر الاقتصادي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم ووزن تكلفة الإجراءات المتخذة لروسيا وأنفسنا. عند فرض العقوبات، استرشدت المفوضية الأوروبية حتى الآن بمبدأ التوازن".
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يقترح حظرا على النفط الروسي خلال 9 أشهر
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سيقاطع الاتحاد الأوروبي النفط الروسي بعد 9 أشهر، بحسب تصريحات للمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني.
وأشار جينتيلوني، إلى صعوبة تنفيذ هذه الخطوة في وقت أقصر، جاء ذلك في حديث نشرته
صحيفة "ميساغيرو"، اليوم الجمعة.
وقال: "مقترحنا هو فرض حظر على النفط بعد تسعة أشهر حسب أنواع المنتجات النفطية
. الإطار الزمني الأقصر سيؤدي إلى تأثير سلبي على أسعار النفط العالمية وهو ما يتعارض مع أهدافنا".
وحذر المفوض الأوروبي من أن "هذا القرار سيكون له تأثير على الاقتصاد الأوروبي". قائلا: "لكنه سيضرب الروسية أكثر".
واعترف جنتيلوني بأن "قرار عدم المشاركة مباشرة في الصراع العسكري" ولكن دعم أوكرانيا، بما في ذلك من خلال تطبيق العقوبات، "له تكلفة اقتصادية". وقال: "هذا السعر الاقتصادي يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تقييم ووزن تكلفة الإجراءات المتخذة لروسيا وأنفسنا. عند فرض العقوبات، استرشدت المفوضية الأوروبية حتى الآن بمبدأ التوازن".