https://arabic.sputniknews.com/20220506/النفط-يرتفع-وسط-مخاوف-من-نقصه-1061897458.html
النفط يرتفع وسط مخاوف من نقصه
النفط يرتفع وسط مخاوف من نقصه
شهدت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الجمعة، في ظل تخوف المستثمرين من حدوث نقص فيه، على ضوء قرار "أوبك +" وبيان رئيس المفوضية الأوروبية. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T06:51+0000
2022-05-06T06:51+0000
2022-05-06T06:51+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104552/96/1045529642_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7d361ed4c7b94faf93441c53cd0c6439.jpg
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز لنفط خام برنت بنسبة 0.58% إلى 111.54 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.55% إلى 108.56 دولار.بالإضافة إلى ذلك، يدعم ارتفاع الأسعار الاقتراح الأخير لرئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لفرض حظر نفطي كامل على النفط الروسي على مراحل كجزء من جولة سادسة جديدة من العقوبات. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن محللين في "يو أو بي" قولهم: "قد يظل التركيز على قضايا الإمداد الناجمة عن اقتراح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على النفط الروسي في غضون ستة أشهر".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104552/96/1045529642_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_94a0591162f0650409458f9bffcd5ed1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أسعار النفط اليوم
النفط يرتفع وسط مخاوف من نقصه
تابعنا عبر
شهدت أسعار النفط ارتفاعا اليوم الجمعة، في ظل تخوف المستثمرين من حدوث نقص فيه، على ضوء قرار "أوبك +" وبيان رئيس المفوضية الأوروبية.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر يوليو/تموز لنفط خام
برنت بنسبة 0.58% إلى 111.54 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لشهر يونيو/حزيران لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.55% إلى 108.56 دولار.
تعود الديناميكيات الإيجابية للأسعار إلى قرار "أوبك +" زيادة إنتاج النفط في يونيو بمقدار 432 ألف برميل يوميا، ما أثار مخاوف بشأن احتمالية نقص محتمل في المواد الخام.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم ارتفاع الأسعار الاقتراح الأخير لرئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لفرض حظر نفطي كامل على النفط الروسي على مراحل كجزء من جولة سادسة جديدة من العقوبات.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن محللين في "يو أو بي" قولهم: "قد يظل التركيز على قضايا الإمداد الناجمة عن اقتراح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على النفط الروسي في غضون ستة أشهر".