https://arabic.sputniknews.com/20220506/التجارة-الروسية-تسمح-بالاستيراد-الموازي-للهواتف-المحمولة-وبعض-السلع-الضرورية-1061924794.html
التجارة الروسية تسمح بالاستيراد الموازي للهواتف المحمولة وبعض السلع الضرورية
التجارة الروسية تسمح بالاستيراد الموازي للهواتف المحمولة وبعض السلع الضرورية
سمحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية بالواردات الموازية للهواتف المحمولة، بما في ذلك أجهزة iPhone وSamsung، وكذلك السيارات وقطع الغيار لها. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T14:40+0000
2022-05-06T14:40+0000
2022-05-06T14:40+0000
اقتصاد
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وجاء في بيان الوزارة :"يُسمح باستيراد أجهزة الهاتف، بما في ذلك أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية أو الشبكات اللاسلكية الأخرى، ومعدات أخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات، بما في ذلك معدات الاتصال في شبكة سلكية أو لاسلكية."بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة سيارات من العلامات التجارية: لاند روفر، جيب، جاكوار، كرايسلر، بنتلي، جنرال موتورز، كاديلاك، شيفروليه، دودج، ميتسوبيشي، رينو، تيسلا، لينكولن، هامر، روفر، مرسيدس بنز، دايملر، مايباخ، بي ام دبليو، ميني، فولكس فاجن، سكودا، أودي، بورش، تويوتا، لكزس، لامبورغيني، فيراري، مان، سكانيا، ايسوزو، مازيراتي، أستون مارتن، سوبارو، سوزوكي، هوندا، إنفينيتي، نيسان، فريتلاينر، بيتربيلت، كينورث، شاحنات ماك، فولفو، شاحنات داف، رولز رويس وبوجاتي. هذا ينطبق أيضا على قطع الغيار.بالإضافة إلى ذلك، ستؤثر القواعد الجديدة على مستحضرات التجميل، والمنتجات الصيدلانية، والأقمشة المختلفة، والملابس، ومنتجات الجلود والفراء، والسيراميك، والسفن والقوارب، والآلات الموسيقية وأكثر من ذلك بكثير، بإجمالي 96 عنصرا في القائمة.في نهاية شهر مارس، شرعت الحكومة الروسية في استيراد البضائع دون إذن أصحاب الحقوق من أجل تلبية الطلب على الواردات المطلوبة في مواجهة العقوبات وخروج كل من الشركات نفسها والموزعين الرسميين من السوق لمنتجاتهم.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
التجارة الروسية تسمح بالاستيراد الموازي للهواتف المحمولة وبعض السلع الضرورية
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سمحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية بالواردات الموازية للهواتف المحمولة، بما في ذلك أجهزة iPhone وSamsung، وكذلك السيارات وقطع الغيار لها.
وجاء في بيان الوزارة :"يُسمح باستيراد أجهزة الهاتف، بما في ذلك أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية أو الشبكات اللاسلكية الأخرى، ومعدات أخرى لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات، بما في ذلك معدات الاتصال في شبكة سلكية أو لاسلكية."
تتضمن القائمة منتجات من علامات تجارية مثل Apple وAsus وSamsung وD-Link وGigaset وHP وMotorola وPanasonic وNokia وSony وMikrotik وIntel وXeon وSiemens وCisco وH3C وIndustronic وNeuman وFortinet وSchneider Electric، هيتاشي، Zyxel وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة سيارات من العلامات التجارية: لاند روفر، جيب، جاكوار، كرايسلر، بنتلي، جنرال موتورز، كاديلاك، شيفروليه، دودج، ميتسوبيشي، رينو، تيسلا، لينكولن، هامر، روفر، مرسيدس بنز، دايملر، مايباخ، بي ام دبليو، ميني، فولكس فاجن، سكودا، أودي، بورش، تويوتا، لكزس، لامبورغيني، فيراري، مان، سكانيا، ايسوزو، مازيراتي، أستون مارتن، سوبارو، سوزوكي، هوندا، إنفينيتي، نيسان، فريتلاينر، بيتربيلت، كينورث، شاحنات ماك، فولفو، شاحنات داف، رولز رويس وبوجاتي. هذا ينطبق أيضا على قطع الغيار.
بالإضافة إلى ذلك، ستؤثر القواعد الجديدة
على مستحضرات التجميل، والمنتجات الصيدلانية، والأقمشة المختلفة، والملابس، ومنتجات الجلود والفراء، والسيراميك، والسفن والقوارب، والآلات الموسيقية وأكثر من ذلك بكثير، بإجمالي 96 عنصرا في القائمة.
في نهاية شهر مارس، شرعت الحكومة الروسية في استيراد البضائع دون إذن أصحاب الحقوق من أجل تلبية الطلب على الواردات المطلوبة في مواجهة العقوبات وخروج كل من الشركات نفسها والموزعين الرسميين من السوق لمنتجاتهم.