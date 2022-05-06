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https://arabic.sputniknews.com/20220506/الرئيس-الكوبي-ضحايا-انفجار-الفندق-في-هافانا-يرتفع-إلى-18-شخصا-1061936449.html
الرئيس الكوبي: ارتفاع ضحايا انفجار الفندق في هافانا إلى 18 شخصا
الرئيس الكوبي: ارتفاع ضحايا انفجار الفندق في هافانا إلى 18 شخصا
أعلنت إدارة الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، اليوم الجمعة، سقوط 18 شخصا، بينهم امرأة حامل وطفل، في الانفجار الذي طال فندق "ساراتوغا" في العاصمة هافانا. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T23:15+0000
2022-05-06T23:37+0000
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وقال ممثل الإدارة بعد مشاورات الحكومة، "شكر (الرئيس ميغيل) دياز كانيل الدول الصديقة على التضامن في حادث بفندق ساراتوغا".وأضاف وفقا للبيانات الأولية التي أعلنت خلال المشاورات، توفي 18 شخصا بينهم امرأة حامل وطفل.وقالت السلطات الكوبية في وقت سابق اليوم، إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 40 نتيجة للانفجار.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/كوبا-ارتفاع-حصيلة-قتلى-انفجار-فندق-بهافانا-إلى-8-1061935027.html
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الرئيس الكوبي: ارتفاع ضحايا انفجار الفندق في هافانا إلى 18 شخصا

23:15 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 23:37 GMT 06.05.2022)
© ADALBERTO ROQUEرجال الإنقاذ ورجال الإطفاء يمشطون بين الأنقاض بعد انفجار ضخم دمر فندق ساراتوغا في هافانا في 6 مايو 2022
رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء يمشطون بين الأنقاض بعد انفجار ضخم دمر فندق ساراتوغا في هافانا في 6 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© ADALBERTO ROQUE
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أعلنت إدارة الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، اليوم الجمعة، سقوط 18 شخصا، بينهم امرأة حامل وطفل، في الانفجار الذي طال فندق "ساراتوغا" في العاصمة هافانا.
وقال ممثل الإدارة بعد مشاورات الحكومة، "شكر (الرئيس ميغيل) دياز كانيل الدول الصديقة على التضامن في حادث بفندق ساراتوغا".
وأضاف وفقا للبيانات الأولية التي أعلنت خلال المشاورات، توفي 18 شخصا بينهم امرأة حامل وطفل.
آثار اعصار في هافانا، كوبا 28 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
كوبا.. ارتفاع حصيلة قتلى انفجار فندق بهافانا إلى 8
21:24 GMT
وقالت السلطات الكوبية في وقت سابق اليوم، إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 40 نتيجة للانفجار.
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