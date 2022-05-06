https://arabic.sputniknews.com/20220506/السفير-الأوكراني-لدى-برلين-يرفض-الإعتذار-للمستشار-الألماني-1061907560.html
السفير الأوكراني لدى برلين يرفض الإعتذار للمستشار الألماني
السفير الأوكراني لدى برلين يرفض الإعتذار للمستشار الألماني
رفض السفير الأوكراني لدى برلين أندريه ميلنيك الاعتذار عن تصريحاته المهينة بحق المستشار الألماني أولاف شولتز. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:07+0000
2022-05-06T10:07+0000
2022-05-06T10:07+0000
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وفي وقت سابق، قال المستشار، في مقابلة مع قناة "ZDF" التلفزيونية، إنه لا ينوي زيارة كييف في المستقبل القريب بعد رفض السلطات الأوكرانية زيارة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير. وأضاف ميلنيك في مقابلة مع راديو "Deutschlandfunk": "أعتقد أن المشكلة التي من المفترض أنها تعترض طريقه قد تم حلها بالأمس في المحادثة الهاتفية. لا يتعلق الأمر بالاعتذار، بل يتعلق باتباع السياسة الصحيحة هذه الأيام. وهذا شيء بالنسبة لنا لم يتضح بعد سبب استمرار الناس. بإخبارنا بالقصص الخيالية، فبدلا من مساعدتنا على الفور في تزويدنا بمركبات مشاة قتالية من طراز ماردير، فإن دبابات ليوبارد؟ هل ستساعدنا .... لإنقاذ الناس". في اليوم السابق، أجرى شتاينماير محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، ناقشا فيها "سوء فهم الماضي". أكد شتاينماير دعم برلين لأوكرانيا ودعا زيلينسكي نظرائه، وكذلك القيادة العليا لألمانيا، لزيارة كييف. وفي وقت لاحق ، قال شولتز إن وزيرة الخارجية أنالينا بوربوك ستزور أوكرانيا في المستقبل القريب.
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أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
السفير الأوكراني لدى برلين يرفض الإعتذار للمستشار الألماني
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رفض السفير الأوكراني لدى برلين أندريه ميلنيك الاعتذار عن تصريحاته المهينة بحق المستشار الألماني أولاف شولتز.
وفي وقت سابق، قال المستشار، في مقابلة مع قناة "ZDF" التلفزيونية، إنه لا ينوي زيارة كييف في المستقبل القريب بعد رفض السلطات الأوكرانية زيارة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير.
ردا على ذلك، قال سفير أوكرانيا لدى ألمانيا، ميلنيك، لوكالة الأنباء الألمانية (دي بي إيه) إن "اللعب بأسلوب الكبدة المتهالك لا يبدو شبيهاً بالدولة"، مشيراً إلى المصطلح الألماني "لعب الكبدة المهينة"، للدلالة على شخص أساء دون سبب.
وأضاف ميلنيك في مقابلة مع راديو "Deutschlandfunk": "أعتقد أن المشكلة التي من المفترض أنها تعترض طريقه قد تم حلها بالأمس في المحادثة الهاتفية. لا يتعلق الأمر بالاعتذار، بل يتعلق باتباع السياسة الصحيحة هذه الأيام. وهذا شيء بالنسبة لنا لم يتضح بعد سبب استمرار الناس. بإخبارنا بالقصص الخيالية، فبدلا من مساعدتنا على الفور في تزويدنا بمركبات مشاة قتالية من طراز ماردير، فإن دبابات ليوبارد؟ هل ستساعدنا .... لإنقاذ الناس".
في اليوم السابق، أجرى شتاينماير محادثة هاتفية مع فلاديمير زيلينسكي، ناقشا فيها "سوء فهم الماضي". أكد شتاينماير دعم برلين لأوكرانيا ودعا زيلينسكي نظرائه، وكذلك القيادة العليا لألمانيا، لزيارة كييف. وفي وقت لاحق ، قال شولتز إن وزيرة الخارجية أنالينا بوربوك ستزور أوكرانيا في المستقبل القريب.