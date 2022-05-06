عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220506/بوحبيب-عملية-اقتراع-المغتربين-حتى-الآن-ممتازة-1061900102.html
بوحبيب: عملية اقتراع المغتربين حتى الآن ممتازة
بوحبيب: عملية اقتراع المغتربين حتى الآن ممتازة
قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، اليوم الجمعة 6 أيار/مايو، أنه راض عن سير عملية اقتراع المغتربين حتى الآن واصفا إياها بالممتازة. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:01+0000
2022-05-06T08:01+0000
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061900004_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_b3f0acba6fc38c205569806a4a39dfa5.jpg
وأشار بو حبيب إلى "وجود 120 تلميذا من الجامعة اللبنانية للمساعدة في مراقبة سير العملية، بالإضافة إلى لجنة الانتخابات الموجودة في وزارة الداخلية والخارجية وهم جاهزين للبت بأي إشكال قد يحدث خلال عملية الاقتراع".وعن عملية نقل صناديق الاقتراع إلى لبنان قال إن "معظمها سيتم نقلها عبر الـ DHL بعد أن يتم ختمها بالشمع الأحمر بوجود ممثلي اللوائح ما عدا صناديق طهران التي سيتولى السفير نقلها بعد ختمها ايضا بالشمع الأحمر بوجود ممثلي اللوائح".وعن إمكانية التلاعب بالصناديق أجاب الوزير بأنه" كوزارة خارجية وكدولة وحكومة ليس لدينا أي غرضية من تغيير نتائج الانتخابات واللعب فيها"، وأكد أن "كل صندوق يحتوي على جهاز تعقب ونستطيع معرفة مكان الصندوق في أي لحظة".وختم أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الانتخابات أما الخارجية فهي آلية لانتخابات الخارج، وسيتم استقبال الصناديق من قبل وزارة الداخلية، وسيتم نقلها الى مصرف لبنان.وانطلقت المرحلة الأولى من عملية الانتخابات البرلمانية في لبنان، صباح اليوم، عبر اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والإسلامية.وفتحت أول مراكز الاقتراع أمام المغتربين اللبنانيين للاقتراع في العاصمة الإيرانية طهران عند الساعة 05:30 صباحا بتوقيت بيروت.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/انطلاق-المرحلة-الأولى-من-الانتخابات-البرلمانية-في-لبنان--1061897877.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1061900004_160:0:1119:719_1920x0_80_0_0_9d921094d98dd4f8f74d26b01f03ef53.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان

بوحبيب: عملية اقتراع المغتربين حتى الآن ممتازة

08:01 GMT 06.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية اللبناني عبد بو حبيب، مركز الاقتراع للانتخابات البرلمانية اللبنانية في بيروت، لبنان
وزير الخارجية اللبناني عبد بو حبيب، مركز الاقتراع للانتخابات البرلمانية اللبنانية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، اليوم الجمعة 6 أيار/مايو، أنه راض عن سير عملية اقتراع المغتربين حتى الآن واصفا إياها بالممتازة.
وأشار بو حبيب إلى "وجود 120 تلميذا من الجامعة اللبنانية للمساعدة في مراقبة سير العملية، بالإضافة إلى لجنة الانتخابات الموجودة في وزارة الداخلية والخارجية وهم جاهزين للبت بأي إشكال قد يحدث خلال عملية الاقتراع".

وأشار الى أن "نسبة الاقتراع الأعلى هي في دولة الكويت، والحرارة العالية في الخليج هي سبب تدني نسبة الاقتراع متأملا ارتفاعها بشكل كبير في فترة ما بعد الظهر، ولذلك ستبقى صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 10 ليلا".

وعن عملية نقل صناديق الاقتراع إلى لبنان قال إن "معظمها سيتم نقلها عبر الـ DHL بعد أن يتم ختمها بالشمع الأحمر بوجود ممثلي اللوائح ما عدا صناديق طهران التي سيتولى السفير نقلها بعد ختمها ايضا بالشمع الأحمر بوجود ممثلي اللوائح".
وعن إمكانية التلاعب بالصناديق أجاب الوزير بأنه" كوزارة خارجية وكدولة وحكومة ليس لدينا أي غرضية من تغيير نتائج الانتخابات واللعب فيها"، وأكد أن "كل صندوق يحتوي على جهاز تعقب ونستطيع معرفة مكان الصندوق في أي لحظة".
© Sputnik . Abdul Kader Albayانطلاق المرحلة الأولى من الانتخاات البرلمانية اللبنانية للمغتربين في لبنان
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخاات البرلمانية اللبنانية للمغتربين في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخاات البرلمانية اللبنانية للمغتربين في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader Albay
وختم أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الانتخابات أما الخارجية فهي آلية لانتخابات الخارج، وسيتم استقبال الصناديق من قبل وزارة الداخلية، وسيتم نقلها الى مصرف لبنان.
وانطلقت المرحلة الأولى من عملية الانتخابات البرلمانية في لبنان، صباح اليوم، عبر اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والإسلامية.
وفتحت أول مراكز الاقتراع أمام المغتربين اللبنانيين للاقتراع في العاصمة الإيرانية طهران عند الساعة 05:30 صباحا بتوقيت بيروت.
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخاات البرلمانية اللبنانية للمغتربين في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في لبنان
07:05 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала