https://arabic.sputniknews.com/20220506/بوحبيب-عملية-اقتراع-المغتربين-حتى-الآن-ممتازة-1061900102.html
بوحبيب: عملية اقتراع المغتربين حتى الآن ممتازة
بوحبيب: عملية اقتراع المغتربين حتى الآن ممتازة
قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، اليوم الجمعة 6 أيار/مايو، أنه راض عن سير عملية اقتراع المغتربين حتى الآن واصفا إياها بالممتازة. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T08:01+0000
2022-05-06T08:01+0000
2022-05-06T08:01+0000
لبنان
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وأشار بو حبيب إلى "وجود 120 تلميذا من الجامعة اللبنانية للمساعدة في مراقبة سير العملية، بالإضافة إلى لجنة الانتخابات الموجودة في وزارة الداخلية والخارجية وهم جاهزين للبت بأي إشكال قد يحدث خلال عملية الاقتراع".وعن عملية نقل صناديق الاقتراع إلى لبنان قال إن "معظمها سيتم نقلها عبر الـ DHL بعد أن يتم ختمها بالشمع الأحمر بوجود ممثلي اللوائح ما عدا صناديق طهران التي سيتولى السفير نقلها بعد ختمها ايضا بالشمع الأحمر بوجود ممثلي اللوائح".وعن إمكانية التلاعب بالصناديق أجاب الوزير بأنه" كوزارة خارجية وكدولة وحكومة ليس لدينا أي غرضية من تغيير نتائج الانتخابات واللعب فيها"، وأكد أن "كل صندوق يحتوي على جهاز تعقب ونستطيع معرفة مكان الصندوق في أي لحظة".وختم أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الانتخابات أما الخارجية فهي آلية لانتخابات الخارج، وسيتم استقبال الصناديق من قبل وزارة الداخلية، وسيتم نقلها الى مصرف لبنان.وانطلقت المرحلة الأولى من عملية الانتخابات البرلمانية في لبنان، صباح اليوم، عبر اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والإسلامية.وفتحت أول مراكز الاقتراع أمام المغتربين اللبنانيين للاقتراع في العاصمة الإيرانية طهران عند الساعة 05:30 صباحا بتوقيت بيروت.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/انطلاق-المرحلة-الأولى-من-الانتخابات-البرلمانية-في-لبنان--1061897877.html
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لبنان
بوحبيب: عملية اقتراع المغتربين حتى الآن ممتازة
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قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، اليوم الجمعة 6 أيار/مايو، أنه راض عن سير عملية اقتراع المغتربين حتى الآن واصفا إياها بالممتازة.
وأشار بو حبيب إلى "وجود 120 تلميذا من الجامعة اللبنانية للمساعدة في مراقبة سير العملية، بالإضافة إلى لجنة الانتخابات الموجودة في وزارة الداخلية والخارجية وهم جاهزين للبت بأي إشكال قد يحدث خلال عملية الاقتراع".
وأشار الى أن "نسبة الاقتراع الأعلى هي في دولة الكويت، والحرارة العالية في الخليج هي سبب تدني نسبة الاقتراع متأملا ارتفاعها بشكل كبير في فترة ما بعد الظهر، ولذلك ستبقى صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 10 ليلا".
وعن عملية نقل صناديق الاقتراع إلى لبنان قال إن "معظمها سيتم نقلها عبر الـ DHL بعد أن يتم ختمها بالشمع الأحمر بوجود ممثلي اللوائح ما عدا صناديق طهران التي سيتولى السفير نقلها بعد ختمها ايضا بالشمع الأحمر بوجود ممثلي اللوائح".
وعن إمكانية التلاعب بالصناديق أجاب الوزير بأنه" كوزارة خارجية وكدولة وحكومة ليس لدينا أي غرضية من تغيير نتائج الانتخابات واللعب فيها"، وأكد أن "كل صندوق يحتوي على جهاز تعقب ونستطيع معرفة مكان الصندوق في أي لحظة".
وختم أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الانتخابات أما الخارجية فهي آلية لانتخابات الخارج، وسيتم استقبال الصناديق من قبل وزارة الداخلية، وسيتم نقلها الى مصرف لبنان.
وانطلقت المرحلة الأولى من عملية الانتخابات البرلمانية في لبنان، صباح اليوم، عبر اقتراع اللبنانيين المغتربين في الدول العربية والإسلامية.
وفتحت أول مراكز الاقتراع أمام المغتربين اللبنانيين للاقتراع في العاصمة الإيرانية طهران عند الساعة 05:30 صباحا بتوقيت بيروت.