https://arabic.sputniknews.com/20220506/بوريل-سيتم-منح-سفراء-الاتحاد-الأوروبي-وقتا-حتى-نهاية-الأسبوع-للتوصل-إلى-اتفاق-بشأن-حظر-النفط-الروسي-1061909771.html
بوريل: سيتم منح سفراء الاتحاد الأوروبي وقتا حتى نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي
بوريل: سيتم منح سفراء الاتحاد الأوروبي وقتا حتى نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي
اقترح مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نقل القرار بشأن الحظر المفروض على النفط من الاتحاد الروسي إلى رؤساء الوزراء الأجانب في دول... 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T10:40+0000
2022-05-06T10:40+0000
2022-05-06T11:00+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال بوريل: "سيتم منح الممثلين القانونيين للاتحاد الأوروبي وقتًا حتى نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاقية بشأن حظر النفط من روسيا".وفي وقت سابق، في محادثة مع الصحفيين على هامش المؤتمر، قال الدبلوماسي الأوروبي إنه سيوجه نداء إلى الوزراء إذا لم يتوصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قطع إمدادات النفط الروسية بحلول نهاية الأسبوع.هذا وقدم عدد من الدول الغربية عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطا تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد. مشيرا إلى أن روسيا لن تعزل نفسها، ولا يمكن عزلها بشكل صارم في العالم الحديث.أشار دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، إلى أن التخلي عن النفط والغاز الروسي سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصادات الأوروبية والعالمية. ووفقا له، فإن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الروسي.
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أخبار الاتحاد الأوروبي
بوريل: سيتم منح سفراء الاتحاد الأوروبي وقتا حتى نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي
10:40 GMT 06.05.2022 (تم التحديث: 11:00 GMT 06.05.2022) تابعنا عبر
اقترح مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نقل القرار بشأن الحظر المفروض على النفط من الاتحاد الروسي إلى رؤساء الوزراء الأجانب في دول الاتحاد الأوروبي إذا لم يتمكن الممثلون الدائمون من التوصل إلى اتفاق حتى نهاية الأسبوع.
وقال بوريل: "سيتم منح الممثلين القانونيين للاتحاد الأوروبي وقتًا حتى نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاقية بشأن حظر النفط من روسيا".
وأضاف بوريل في مؤتمر بفلورنسا الإيطالية، قائلا: "الممثلون الدائمون يعملون وسيواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق على المستوى الفني إذا لم يحدث ذلك، في الأسبوع المقبل بعد يوم أوروبا (9 مايو). سأضطر إلى عقد اجتماع لوزراء الخارجية لوضع ما يحدث على الطاولة".
وفي وقت سابق، في محادثة مع الصحفيين على هامش المؤتمر، قال الدبلوماسي الأوروبي إنه سيوجه نداء إلى الوزراء إذا لم يتوصل الممثلون الدائمون للاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قطع إمدادات النفط
الروسية بحلول نهاية الأسبوع.
هذا وقدم عدد من الدول الغربية عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء وإضعاف روسيا استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس. وأضاف أن الأحداث الجارية ترسم خطا تحت الهيمنة العالمية للغرب في كل من السياسة والاقتصاد. مشيرا إلى أن روسيا لن تعزل نفسها، ولا يمكن عزلها بشكل صارم في العالم الحديث.
أشار دميتري بيريشيفسكي، مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، إلى أن التخلي عن النفط والغاز الروسي سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصادات الأوروبية والعالمية. ووفقا له، فإن أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز والنفط الروسي.