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بولندا تلغي الإجراءات الوقائية المتعلقة بكورونا اعتبارا من 16 مايو
بولندا تلغي الإجراءات الوقائية المتعلقة بكورونا اعتبارا من 16 مايو
أعلن وزير الصحة البولندي، آدم نيدزيلسكي، للصحفيين عن إلغاء الإجراءات الصحية المتبعة لكبح جائحة كورونا في البلاد يوم 16 مايو/ أيار. 06.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-06T09:39+0000
2022-05-06T09:39+0000
بولندا
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وقال الوزير: "لقد قررت تغيير وضع الوباء إلى وضع التهديد الوبائي من 16 مايو".ووفقا له، فإن حوالي ألف مريض مصاب بفيروس كورونا يقيمون حاليا في بولندا. وقال الوزير "الأطباء الذين أتحدث معهم يخبرونني باستمرار أن مثل هذه الحالات ليست خطيرة".وختم قائلا: "التوقعات تشير إلى أن هذه الاتجاهات ستستمر في الأشهر المقبلة". تم إدخال نظام الوباء المرتبط بوباء الفيروس التاجي في بولندا في 20 مارس/ آذار 2020.وفي الآونة الأخيرة، تم تخفيف القيود المتعلقة بوباء الفيروس التاجي بشكل كبير في بولندا. واعتبارا من 28 مارس، تم إلغاء ارتداء الأقنعة الإلزامي في الأماكن المغلقة، باستثناء المؤسسات الطبية والصيدليات، وتم إلغاء العزل الذاتي الإلزامي بسبب عدوى "COVID-19"، وتم إلغاء المستشفيات المؤقتة للمرضى المصابين.
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بولندا تلغي الإجراءات الوقائية المتعلقة بكورونا اعتبارا من 16 مايو

09:39 GMT 06.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowskiأحد المتظاهرين يرقد على الأرض خلال احتجاج ضد قوانين جديدة لمكافحة الإجهاض في وارسو، بولندا، 29 يناير 2021
أحد المتظاهرين يرقد على الأرض خلال احتجاج ضد قوانين جديدة لمكافحة الإجهاض في وارسو، بولندا، 29 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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أعلن وزير الصحة البولندي، آدم نيدزيلسكي، للصحفيين عن إلغاء الإجراءات الصحية المتبعة لكبح جائحة كورونا في البلاد يوم 16 مايو/ أيار.
وقال الوزير: "لقد قررت تغيير وضع الوباء إلى وضع التهديد الوبائي من 16 مايو".

وأوضح أن متوسط ​​العدد اليومي للعدوى بفيروس كورونا في بولندا حاليا أقل بكثير من ألف. وقال نيدزيلسكي "من أسبوع لآخر، نشهد باستمرار انخفاضا في الإصابة لتصل إلى 35% أسبوعيا".

ووفقا له، فإن حوالي ألف مريض مصاب بفيروس كورونا يقيمون حاليا في بولندا. وقال الوزير "الأطباء الذين أتحدث معهم يخبرونني باستمرار أن مثل هذه الحالات ليست خطيرة".
وختم قائلا: "التوقعات تشير إلى أن هذه الاتجاهات ستستمر في الأشهر المقبلة". تم إدخال نظام الوباء المرتبط بوباء الفيروس التاجي في بولندا في 20 مارس/ آذار 2020.
وفي الآونة الأخيرة، تم تخفيف القيود المتعلقة بوباء الفيروس التاجي بشكل كبير في بولندا. واعتبارا من 28 مارس، تم إلغاء ارتداء الأقنعة الإلزامي في الأماكن المغلقة، باستثناء المؤسسات الطبية والصيدليات، وتم إلغاء العزل الذاتي الإلزامي بسبب عدوى "COVID-19"، وتم إلغاء المستشفيات المؤقتة للمرضى المصابين.
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